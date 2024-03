Trainer-Legende: FC Bayern wie "Patchwork-Familie"

IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Für Thomas Tuchel will es beim FC Bayern einfach nicht laufen

Was ist mit dem FC Bayern los? Diese Frage stellen sich viele Fußball-Beobachter, nachdem die Münchner in den letzten fünf Pflichtspielen nur einen mageren Sieg einfahren konnten. Trainer-Legende Christoph Daum kritisiert die Kommunikation beim deutschen Rekordmeister.

"Ein Trainer hat auch die Aufgabe, sich vor die Mannschaft zu stellen, wenn es mal nicht so läuft", monierte Daum bei "Sky": "Du kannst intern sicherlich anders sprechen als in der Öffentlichkeit. Wir sagen immer wieder, du musst mit einer Stimme auftreten, aber bei Bayer München hast du jetzt häufig das Gefühl, als hast du da x-beliebige Stimmen aus den unterschiedlichsten Bereichen."

Daum sehe hier "überhaupt keine Einheit mehr". "Für mich hat es so einen Eindruck von einer Patchwork-Familie", urteilte der 70-Jährige.

FC Bayern in der Krise

Der FC Bayern hatte am vergangenen Freitag nur 2:2 (1:1) beim SC Freiburg gespielt. Da Bayer Leverkusen am Sonntag im Derby gegen den 1. FC Köln mit 2:0 (1:0) siegte, beträgt der Münchner Rückstand auf die Bundesliga-Spitze bereits zehn Punkte.

Am Dienstag kommt es in der Champions League zum Achtelfinal-Rückspiel gegen Lazio Rom. Nach dem 0:1 aus dem ersten Aufeinandertreffen droht in der Königsklasse das frühe Aus.

FC Bayern benötigt "Topleistung" gegen Lazio

Das Auf und Ab begleite den deutschen Rekordmeister "sehr lange", meinte Tuchel auf der Pressekonferenz in Freiburg am Freitagabend. "Deshalb ist es auch nicht ausgeschlossen, dass wir am Dienstag über 90 Minuten eine Topleistung abrufen. Wir werden eine brauchen", führte der 50-Jährige aus.

Geht dieses Vorhaben schief, droht dem FC Bayern endgültig die erste titellose Saison seit 2011/12. Die Münchner hatten sich mit Tuchel zuletzt darauf verständigt, die Zusammenarbeit im Sommer vorzeitig zu beenden. Der ursprüngliche Vertrag lief bis 2025.