Matthäus steht FC Bayern "absolut nicht" zur Verfügung

IMAGO/Ulrich Wagner

Lothar Matthäus plant nicht, beim FC Bayern anzuheuern

Der FC Bayern und Thomas Tuchel haben sich darauf verständigt, die Zusammenarbeit im Sommer zu beenden. Doch was, wenn sich die Münchner für einen vorgezogenen Trainerwechsel entscheiden sollten? Lothar Matthäus schließt ein "Feuerwehrmann"-Engagement an der Säbener Straße aus und nennt stattdessen einen anderen Kandidat.

Er stünde "absolut nicht" zur Verfügung, stellte Matthäus am Sonntagabend bei "Sky" unmissverständlich klar. Stattdessen nannte der Rekord-Nationalspieler einen anderen Namen, der beim FC Bayern bestens bekannt ist.

"Ich könnte mir Hermann Gerland vorstellen, der überall ankommt bei Bayern und zwar nicht nur bei den Spielern, sondern auch im Umfeld einen ganz großen Namen hat. Der soll die Mannschaft zusammenbringen, als Einheit. Fußball spielen können sie. Wenn alle elf das spielen als Mannschaft, was sie können, dann sind sie einer der Favoriten auf den Sieg in der Champions League", sagte Matthäus.

Gerland arbeitete mit zwischenzeitlichen Unterbrechungen rund drei Jahrzehnte beim FC Bayern - in unterschiedlichen Funktionen. Der 69-Jährige fungiert aktuell bei der deutschen U21-Nationalmannschaft als Assistent von Coach Antonio Di Salvo.

Daum unterstützt Matthäus' "Riesenvorschlag"

"Er ist einer, der die Mannschaft greifen kann, der die Mannschaft motiviert, der den Spielern wieder das Selbstvertrauen gibt, das sie brauchen, um Leistungen abzurufen. Du brauchst einen, der jetzt Ruhe reinbringt", lobte Matthäus den "Tiger".

Christoph Daum stimmte der Idee des 62-Jährigen zu. "Hermann Gerland finde ich einen Riesenvorschlag. Er verfügt über alle Qualitäten, die ein Bayern-Trainer braucht. Er bringt alles mit", meinte er.

Der FC Bayern plant, die Saison mit Tuchel zu beenden. Zuletzt waren jedoch Spekulationen aufgekommen, das ein vorzeitiges Aus in der Champions League daran etwas ändern könnte. Der Bundesligist geht am Dienstagabend (21 Uhr) mit einer 0:1-Hypothek in das Achtelfinal-Rückspiel gegen Lazio Rom.