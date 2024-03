Xavi traut Leipzig Überraschung in Madrid zu

AFP/SID/INA FASSBENDER

Will ins Viertelfinale: Xavi Simons

Der niederländische Nationalspieler Xavi Simons traut dem Fußball-Bundesligisten RB Leipzig die große Überraschung in der Champions League bei Real Madrid zu.

"Allen", sagte Xavi im Gespräch mit dem kicker, "die uns schon abgeschrieben haben, entgegne ich: Nichts ist unmöglich." Die Sachsen gastieren am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) im Achtelfinal-Rückspiel der Königsklasse beim spanischen Rekordmeister. Das Hinspiel hatte RB unglücklich mit 0:1 verloren.

"Ich glaube an unser Team. Wir müssen raus auf den Platz und es auch genießen, in dem Stadion zu spielen", sagte der 20-Jährige, der immer voll auf Sieg spielen will: "Ich sehe keinen Sinn darin, auf den Platz zu gehen und dann zu denken: Okay, vielleicht spielen wir unentschieden. Für mich geht es immer um den Sieg."