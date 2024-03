PSG erwartet angeblich Millionen-Geschenk von Mbappé

IMAGO/STUDIO FOTOGRAFICO BUZZI SRL

Wird Kylian Mbappé auf einen Teil seines Handgeld verzichten?

Der Wechsel von Kylian Mbappé von Paris Saint-Germain zu Real Madrid wurde hinter den Kulissen zwar schon beschlossen, allerdings immer noch nicht offiziell verkündet. Gründe dafür gibt es einige. Einer davon hat mit dem millionenschweren Handgeld zu tun, dass der 25-Jährige für seine Unterschrift bei den Königlichen kassiert.

Im vergangenen Sommer stand das Verhältnis zwischen Kylian Mbappé und Paris Saint-Germain kurz vor der Eskalation. Weil der Superstar eine Vertragsverlängerung ablehnte, wurde er kurzzeitig von seinem Klub suspendiert. Dem Vernehmen nach beruhigte Mbappé die Lage, indem er freiwillig auf einen vertraglich zugesicherten Bonus in Höhe von 80 Millionen Euro verzichtete.

Nun berichten die spanische "AS" und die französische "L'Équipe" übereinstimmend, dass die Pariser von ihrem Noch-Angestellten ein weiteres Millionen-Geschenk erwarten. Und zwar soll Mbappé einen nicht Prozentsatz seines Handgelds, das er im Fall seiner Unterschrift von Real Madrid kassiert, ebenfalls an die Pariser abdrücken.

PSG erwartet Mega-Summe von Kylian Mbappé

Laut "AS" handelt es sich um eine Summe in Höhe von 100 bis 150 Millionen Euro, die Mbappé erhalten wird. Die katarischen Besitzer würden dies als "letzte Geste" des Superstars betrachten und jene Zahlung von ihm "erwarten", schreibt die spanische Sportzeitung. PSG würde diesen Betrag als eine Art Ersatz-Ablöse verbuchen, da bei Mbappés Wechsel bekanntlich keine Ablöse fließt.

Womöglich ist auch das ein Grund, warum das Verhältnis zwischen Spieler und Klub aktuell nicht das beste sein soll. Der "AS" zufolge befinden sich die beiden Parteien derzeit in einem kleinen Clinch, was genau die Rahmenbedingungen für den Abschied angeht. Zur Diskussion steht nicht nur besagtes Millionen-Geschenk, sondern auch der Zeitpunkt der Bekanntgabe.

Französischen Medien zufolge ist derzeit geplant, dass Mbappé mit Pauken und Trompeten im Prinzenpark-Stadion verabschiedet werden soll. Ein Termin dafür ist aber noch nicht gefunden. Dem Vernehmen nach will PSG so lange warten, bis man in der Champions League nicht mehr auf Real Madrid treffen kann. Ein solches Duell böte vor dem Hintergrund eines Mbappé-Wechsels besonderen Zündstoff. Diese unangenehme Situation will der französische Spitzenklub angeblich unbedingt vermeiden.