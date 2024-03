Neue Spekulationen um Blitz-Rauswurf für Tuchel

IMAGO/Joeran Steinsiek

Wie lange bleibt Thomas Tuchel noch Trainer beim FC Bayern?

Nach dem enttäuschenden 2:2 beim SC Freiburg wackelt Thomas Tuchels Trainerstuhl beim FC Bayern mehr denn je. Die Spekulationen mehren sich, dass die bereits für den Sommer beschlossene und kommunizierte Trennung vom 50-Jährigen vorgezogen werden könnte.

Ein solcher Schritt sei "nicht auszuschließen", falls der deutsche Rekordmeister am Dienstag (21:00 Uhr) gegen Lazio Rom aus der Champions League ausscheidet, schreibt der "kicker".

Die Ausgangslage für die Münchner in dem Job-"Endspiel" ist dabei durchaus tückisch: Nach der 0:1-Pleite in Rom im ersten Vergleich brauchen Tuchel und Co. im Duell mit Lazio in der heimischen Allianz Arena auf jeden Fall einen Sieg, um das Weiterkommen zu sichern.

Davon feierte der FC Bayern aber zuletzt ungewohnt wenige: Den drei Pflichtspielpleiten gegen Bayer Leverkusen (0:3), Lazio sowie den VfL Bochum (2:3) ließ das Star-Ensemble von der Isar zwar zunächst den späten 2:1-Erfolg gegen RB Leipzig folgen. In Freiburg kassierte Tuchels Team dann aber schon wieder den nächsten bitteren Rückschlag.

Damit ist angesichts von nun zehn Punkten Rückstand auf Tabellenführer Bayer Leverkusen wohl nicht nur der Meisterzug endgültig abgefahren. Auch Tuchels Zeit beim FC Bayern könnte vorzeitig enden.

Blitz-Aus für Thomas Tuchel? Bosse des FC Bayern "hin- und hergerissen"

Die Bosse an der Säbener Straße seien "hin- und hergerissen", was das "Weiter so" bis zum Saisonende mit dem umstrittenen Chefcoach angehe, hatte am Wochenende schon "Bild" berichtet.

Ein großes Problem: Ein externer Interimsnachfolger, der die Mannschaft im Falle einer vorzeitigen Trennung bis zum Saisonende übernimmt, ist nicht in Sicht.

Alle aktuellen Assistenten im Trainerteam stammen zudem aus der Tuchel-Riege und dürften damit ebenfalls kein Thema sein. Auch im Nachwuchsbereich gibt es keinen Kandidaten, der sich aufdrängt, die jetzt schon desaströse Spielzeit noch zu einem einigermaßen versöhnlichen Ende zu bringen.