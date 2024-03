Treuer Unterstützer wendet sich von Tuchel ab

IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Beim FC Bayern schwer angezählt: Thomas Tuchel

Auch nach der Verkündung der einvernehmlichen Trennung zum Saisonende geben Thomas Tuchel und der FC Bayern ein tristes Bild ab. Selbst langjährige Unterstützer wenden sich mittlerweile gegen den glücklosen Trainer.

Einer davon ist Michael Reschke, der früher als Technischer Direktor für den deutschen Rekordmeister gearbeitet hat und Tuchel in den vergangenen Monaten oft in Schutz genommen hat.

"Er ist ein herausragender Trainer, aber im Moment bin ich etwas überrascht über das Vorgehen von Thomas", gestand Reschke am Sonntag in der "BR"-Sendung "Blickpunkt Sport".

Tuchel müsse sich eigentlich "in das Boot der Mannschaft setzen", stattdessen attackiere er seine Spieler jedoch immer wieder öffentlich. "Das überrascht mich", so Reschke.

Nach Ansicht des einstigen Bayern-Angestellten stimme "die ganze Stimmung in der Mannschaft nicht". Zahlreiche Insider-Berichte aus den vergangenen Wochen und Monaten stützen diese These. Das Team soll in Befürworter und Gegner Tuchels geteilt sein.

"Die sind in den letzten Jahren einfach viel klarer von der Struktur von innen und auch direkt im Umfeld der Mannschaft gewesen. Das fehlt im Moment", merkte Reschke kritisch an.

Reschke: Chemie beim FC Bayern stimmt nicht

Ursprünglich war die Zusammenarbeit zwischen dem FC Bayern und Tuchel bis 2025 geplant, zum 1. Juli wird der Vertrag des Übungsleiters allerdings aufgelöst. Auch eine vorzeitige Trennung gilt weiterhin als Option.

"Wenn man überzeugt ist, dass er die Mannschaft noch erreicht, noch Impulse setzt und Herz und Leidenschaft noch dabei ist, dann soll er weitermachen", erklärte Reschke. Wenn nicht, müsse man einen Schlussstrich ziehen.

Zwar sei die "Qualität von Thomas Tuchel als Trainer absolut überragend", doch "wenn du den Eindruck hinterlässt, dass die Chemie nicht mehr stimmt, dann ist das schon fraglich", gab der 66-Jährige zu bedenken.

Vor einem Jahr war Tuchel an der Säbener Straße auf Julian Nagelsmann gefolgt. Sportlich hat sich in München seither aber kaum etwas zum Guten verändert.