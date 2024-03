Nächste Verbal-Attacke auf Thomas Tuchel

IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Thomas Tuchel ist beim FC Bayern heftig umstritten

Beim FC Bayern brennt nach dem 2:2 beim SC Freiburg gehörig der Baum. Rekord-Nationalspieler Lothar Matthäus legt mit scharfer Kritik an Trainer Thomas Tuchel nach.

"Es ist vieles aus dem Ruder gelaufen in den vergangenen Wochen und Monaten. Seitdem er da ist, kritisiert er seine Spieler, selten hat er sie gelobt", sagte der Weltmeister von 1990 im Fußball-Talk "Sky90" am Sonntag. "Ich lobe meine D-Jugend auch, dann sind sie motiviert. Wenn ich nur auf sie losgehe, dann laufen sie nicht mehr. Das ist doch das Einfachste und weiß auch jeder Trainer."

Tuchel hinterfrage seine eigenen Fehler nicht, warf Matthäus dem Übungsleiter zudem vor. "Er geht immer los auf seine Spieler, macht sie klein. Aber versucht bei sich keinen Fehler zu suchen."

Für die Zeit bis zum Saisonende beim FC Bayern sieht Matthäus schwarz. "Es passt einfach gar nicht mehr und ich weiß auch nicht, wie das in den nächsten drei Monaten funktionieren soll."

Tuchel grabe sich "so viele Gräben. Thomas soll doch einfach nur vernünftig mit der Mannschaft in den letzten drei Monaten umgehen, die Spieler motivieren, zusammenhalten und hinter sich bringen", ergänzte der 62-Jährige.

Trennt sich der FC Bayern vorzeitig von Thomas Tuchel?

Sollte der deutsche Rekordmeister im Rückspiel des Champions-League-Achtelfinals gegen Lazio Rom am Dienstag (21:00 Uhr) scheitern, kann sich Matthäus eine vorzeitige Trennung von Tuchel vorstellen. "Die Leute sind unzufrieden. Das ist schon ein Punkt, wo man nicht ankommen möchte als Angestellter des FC Bayern", sagte er.

Matthäus hatte Tuchel am Samstag bereits in seiner Rolle als TV-Experte in deutlichen Worten kritisiert. Es sei "gar nichts intakt" beim FC Bayern, das Remis in Freiburg sei "schmeichelhaft" gewesen, polterte der Ex-Profi.

Gegen die Breisgauer hatte sich Tuchels Mannschaft einmal mehr eine unerklärliche Schwächephase geleistet und war verdient in Rückstand geraten. Nach einer zwischenzeitlichen Leistungssteigerung mit zwei Toren verspielte man letztlich eine 2:1-Führung durch schläfriges Abwehrverhalten in der Schlussphase.