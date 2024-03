Hier läuft FC Bayern vs. Lazio Rom live im TV und Stream

IMAGO/Jonathan Moscrop

Harry Kane (r.) will mit dem FC Bayern ins Viertelfinale der Champions League

Dem FC Bayern droht eine titellose Saison 2023/2024. Im Achtelfinale der Champions League muss am Dienstagabend gegen Lazio Rom ein 0:1-Rückstand aus dem Hinspiel aufgeholt werden, sonst war es das mit der Königsklasse in diesem Jahr. Wo wird die Partie FC Bayern vs. Lazio live im Fernsehen und Stream gezeigt?

Es läuft einfach nicht rund für den FC Bayern in diesem Jahr. Zehn Pflichtspiele hat der deutsche Rekordmeister in 2024 bisher bestritten, nur die Hälfte wurde gewonnen. Viermal verließen die Münchner den Platz hingegen schon als Verlierer.

So auch beim 0:1 im Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League bei Lazio Rom. Ciro Immobile hatte per Elfmeter in der 69. Minute Mitte Februar für das Tor des Abends gesorgt, der die Römer gegen den favorisierten FC Bayern in eine komfortable Ausgangsposition für das Rückspiel am 5. März bringt.

Klar ist: Wenn der deutsche Branchenprimus in der Königsklasse tatsächlich schon in der Runde der letzten 16 Teams ausscheiden sollte, ist die eh schon bitter verlaufende Saison 2023/2024 nicht mehr zu retten. Denn auch in der Bundesliga wird es angesichts von zehn Punkten Rückstand auf Tabellenführer Bayer Leverkusen in diesem Jahr wohl nichts zu feiern geben, im DFB-Pokal sind die Münchner ebenfalls einmal mehr vorzeitig rausgeflogen.

Schaffen die Bayern gegen Lazio noch die Wende? Jubeln die Römer in der Allianz Arena über den Einzug ins Viertelfinale? Und wo wird die Partie FC Bayern vs. Lazio live im Fernsehen und Stream übertragen?

Hier läuft FC Bayern vs. Lazio live im TV und Stream