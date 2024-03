Noch keine VfB-Verhandlungen mit Hoeneß

IMAGO/Cathrin Mller

Erfolgscoach Sebastian Hoeneß vom VfB Stuttgart wird beim FC Bayern gehandelt

Trotz der immer lauter werdenden Spekulationen um einen Wechsel zum FC Bayern gibt es offenbar noch keine konkreten Vertragsverhandlungen zwischen dem VfB Stuttgart und Erfolgstrainer Sebastian Hoeneß.

Die Gespräche mit dem 41-Jährigen, dessen Kontrakt bei den Schwaben im Sommer 2025 ausläuft, seien für Richtung April vorgesehen, berichtet der "kicker" in seiner Montagsausgabe.

VfB-Sportdirektor Fabian Wohlgemuth betonte zuletzt, man werde in Stuttgart "nicht nervös, wenn anderswo die Personalplanung beginnt. Auf der Trainerposition sehen wir die Qualität nicht erst seit gestern und führen unsere Gespräche deshalb auch nicht erst seit gestern. Sebastian ist ein Schlüsselfaktor unseres Erfolgs".

Hoeneß wird beim FC Bayern als möglicher Nachfolger für den scheidenden Chefcoach Thomas Tuchel gehandelt - zumindest als 1b-Lösung, sollte Wunschkandidat Xabi Alonso von Bayer Leverkusen nicht zu haben sein.

Hoeneß hat durch seinen Onkel Uli und eine zurückliegende Tätigkeit im Nachwuchsbereich eine enge Verbindung zum FC Bayern. Eine Rückkehr nach München schließt er bislang nicht kategorisch aus.

Vom VfB Stuttgart zum FC Bayern? Das sagt Sebastian Hoeneß

Nach dem 3:2-Erfolg des VfB Stuttgart am Samstag beim VfL Wolfsburg bekannte Hoeneß am "Sky"-Mikrofon, das angebliche Interesse des FC Bayern an seiner Person erfreue ihn genauso wie die Tatsache, dass seine Spieler im Kreise der Nationalmannschaft sind. "Aber das macht nichts mit mir", stellte der Fußballlehrer klar.

Es gehe darum, sich auf das Hier und Jetzt zu konzentrieren. "Das muss ich auch vorleben. Das fällt mir nicht schwer, weil ich mich total wohlfühle beim VfB und die Arbeit richtig Spaß macht mit den Jungs", sagte Hoeneß.

Kapitän Waldemar Anton hofft auf einen Verbleib des gebürtigen Münchners beim VfB Stuttgart. "Der FC Bayern ist ein großer Verein, aber ich hoffe für uns, dass es nicht so weit kommt und der Trainer noch lange bei uns bleibt", sagte er in einem "Sport Bild"-Interview.