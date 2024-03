IMAGO/motivio

Toni Kroos (r.) will mit Real Madrid einmal mehr die Champions League gewinnen

RB Leipzig steht in der Champions League vor einer Mammut-Aufgabe. Nach der 0:1-Niederlage im Hinspiel gegen Real Madrid müssen die Roten Bullen im Achtelfinale der Königsklasse am Mittwochabend (ab 21:00 Uhr) auswärts ran und im Estadio Bernabeu für die Wende sorgen. Wo wird das Achtelfinal-Rückspiel zwischen Real und RB Leipzig live im Fernsehen und Stream gezeigt?

Mit der Hypothek der 0:1-Hinspielniederlage gegen die Königlichen tritt die Mannschaft von Cheftrainer Marco Rose auswärts in der spanischen Hauptstadt zum entscheidenden zweiten Duell an.

Real hatte sich vor drei Wochen bei den Sachsen schlichtweg als abgezockter und konsequenter gezeigt, brachte den Führungstreffer kurz nach der Pause von Brahim Diaz nach 90 Minuten über die Runden.

RB Leipzig holte sich am vergangenen Wochenende beim verdienten 4:1-Auswärtssieg beim VfL Bochum neues Selbstvertrauen. Aber auch bei Real Madrid lief es zuletzt ordentlich. Zwar gab es am vergangenen Samstag nur ein 2:2 beim FC Valencia. Trotzdem thront das Team von Star-Coach Carlo Ancelotti in LaLiga weiterhin souverän auf Platz eins.

Gelingt RB Leipzig auswärts in Madrid die kleine Fußball-Sensation? Oder wird Real seiner großen Favoritenrolle gerecht? Und wo wird die Partie zwischen Real Madrid und RB Leipzig am Mittwochabend live im Fernsehen und Stream übertragen?

Hier läuft Real Madrid vs. RB Leipzig live im TV und Stream