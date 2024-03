Medien: Kimmich hat vier Angebote vorliegen

IMAGO/H. Langer

Verlässt Joshua Kimmich den FC Bayern im Sommer?

Hinter der Zukunft von Joshua Kimmich beim FC Bayern steht ein großes Fragezeichen. Klar ist: Will der Nationalspieler seine Zelte beim Rekordmeister abbrechen, stehen ihm bei anderen Klubs Tür und Tor offen. Nicht weniger als vier Vereine sollen sich in diesen Tagen bereits intensiv um ihn bemühen.

Geht es nach der katalanische Online-Zeitung "El Nacional", so hat Joshua Kimmich bereits eine weitreichende Entscheidung getroffen. Demnach wird der 29-Jährige den FC Bayern im Sommer verlassen und sich einer neuen Herausforderung widmen.

Er habe das Gefühl, die Zeit für eine Luftveränderung sei gekommen, schreibt das Blatt, das damit unter anderem Medien in Deutschland widerspricht, die von einer noch offenen Zukunft Kimmichs in München berichten. So oder so, als sicher gilt: Ein Abschied im Sommer ist nicht ausgeschlossen.

Barca-Boss will Kimmich unbedingt

Das hat sich längst auch bei anderen namhaften Klubs herumgesprochen. Allen voran beim FC Barcelona, der sich laut "El Nacional" bereits in Verhandlungen mit dem Mittelfeldspieler/Rechtsverteidiger befindet. Barca-Boss Joan Laporta hat es sich demzufolge höchstpersönlich zur Aufgabe gemacht, den Deutschen zu holen, um eine gefühlte Dauerbaustelle im Team zu schließen.

Allerdings hat der FC Barcelona große Konkurrenz, die geschlossen in der Premier League beheimatet ist. Zu den stark interessierten Klubs gehört dem Bericht zufolge der FC Arsenal, der angeblich ebenfalls schon Gespräche mit dem Kimmich-Lager führt. Wie weit diese Gespräche fortgeschritten sind, ist derweil nicht bekannt.

Kimmich vom FC Bayern zurück zu Pep?

Neben den Gunners aus London haben zudem auch der FC Liverpool und Manchester City ihren Hut in den Ring geworfen. Der amtierende Meister soll derzeit die leicht besseren Karten haben, da noch immer nicht klar ist, wer in Liverpool auf Jürgen Klopp folgt.

In Manchester würde Kimmich hingegen auf Pep Guardiola treffen, den Trainer, unter dem sein Aufstieg in die Weltklasse einst begann. In wieweit City und auch Liverpool schon in Gespräche oder Verhandlungen mit dem deutschen Nationalspieler eingestiegen sind, ist jedoch unklar. "El Nacional" spricht lediglich von bereits eingegangenen Angeboten.