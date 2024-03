Kommt Kane beim FC Bayern ins Grübeln?

IMAGO/Ulmer

Harry Kane will mit dem FC Bayern in der Champions League weiterkommen

In England wurde zuletzt über eine Rückkehr von Harry Kane in die Premier League spekuliert. Dem FC Bayern droht aktuell wohl kein vorzeitiger Abgang seines Torjägers. Ein Achtelfinal-Aus in der Champions League könnte beim Mittelstürmer aber angeblich zumindest für ein Grübeln sorgen.

Der FC Bayern trifft am Dienstagabend (21 Uhr) im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League auf Lazio Rom. Die Münchner müssen im Duell mit dem Tabellenneunten der Serie A einen 0:1-Rückstand drehen.

Bei einem Königsklassen-K.o. droht dem deutschen Rekordmeister die erste titellose Saison seit 2011/12. Bayer Leverkusen ist in der Bundesliga nämlich schon auf zehn Punkte enteilt. Der DFB-Pokal ist seit dem Aus gegen Drittligist 1. FC Saarbrücken längst kein Thema mehr.

"Bild" urteilt, dass der Umbruch an der Säbener Straße im Sommer umso größer werden könnte, je "desaströser die restliche Saison verläuft".

Neben Alphonso Davies, Joshua Kimmich und Leroy Sane, um die sich aktuell immer wieder Gerüchte ranken, wird in dem entsprechenden Bericht der Boulevardzeitung auch Kane aufgeführt.

FC Bayern droht im Sommer wohl kein Kane-Abschied

Der Torjäger würde bei einem Achtelfinal-Aus in der Champions League "zumindest ins Grübeln kommen", heißt es. Der englische Nationalmannschaftskapitän sei schließlich zum FC Bayern gewechselt, "um Titel zu gewinnen", so "Bild".

Große Sorgen müssen sich die Münchner aber wohl nicht machen. Kane sei "ein loyaler Typ", betonte Reporter Christian Falk kürzlich im Podcast "Bayern Insider".

Kane besitzt beim FC Bayern noch einen Vertrag bis 2027. In englischen Medienberichten wurde in den vergangenen Tagen spekuliert, dass es den 30-Jährigen vorzeitig zurück in die Premier League ziehen könnte. Manchester United, der FC Chelsea sowie sein Ex-Klub Tottenham Hotspur wurden zuletzt genannt.