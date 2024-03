Wechsel oder Verbleib? De Ligt reagiert auf Gerüchte

IMAGO/Ulrich Wagner

Matthijs de Ligt wechselte 2022 von Juventus zum FC Bayern

Matthijs de Ligt durchlebt beim FC Bayern eine schwierige Saison. Zuletzt wurde darüber spekuliert, dass der Innenverteidiger im Sommer weiterziehen könnte. Soweit denkt der Niederländer laut eigener Aussage aber nicht.

"Wir sind noch komplett in der Saison, es ist nicht der Moment, um über einen Wechsel nachzudenken", sagte de Ligt auf der Pressekonferenz vor dem Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League gegen Lazio Rom (Dienstag, 21 Uhr) und beteuerte: "Ich bin sehr glücklich bei Bayern München."

Der 24-Jährige offenbarte gleichzeitig, dass die bisherige Saison "nicht so einfach" für ihn gewesen sei. "Ich war viel verletzt. Jetzt bin ich physisch in einer sehr guten Form. Der Trainer muss Entscheidungen treffen. Wichtig ist, dass ich fit bin und mein Bestes gebe. Ich fühle mich gut, ich will so viel wie möglich der Mannschaft helfen". sagte de Ligt.

Der Abwehrmann hatte während der Hinrunde mehrere Wochen gefehlt, konkurriert beim FC Bayern mit Minjae Kim, Dayot Upamecano sowie Eric Dier um die Stammplätze in der Innenverteidigung.

FC Bayern: Kehrtwende aufgrund des Trainerwechsels?

In den vergangenen Wochen kursierten immer wieder Gerüchte, dass de Ligt den deutschen Rekordmeister vorzeitig verlassen könnte. Der FC Barcelona sowie Real Madrid aus LaLiga sowie Manchester United aus der Premier League wurden als potenzielle Abnehmer genannt.

Laut "Bild" könnte die Trennung von Thomas Tuchel aber dazu führen, dass der Niederländer doch über den Sommer hinaus an der Säbener Straße bleibt.

Das Portal "CaughtOffside" berichtet, dass de Ligt mit zunächst abwarten will, wer neuer Cheftrainer in München wird. Der 43-fache Nationalspieler möchte demzufolge erst anschließend über seine sportliche Zukunft entscheiden. Die Spekulationen über einen möglichen Wechsel nach England oder Spanien sollen noch nicht konkret sein.

De Ligt spielt seit 2022 für den FC Bayern. Sein Vertrag ist noch bis 2027 datiert.