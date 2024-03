Nur Haaland besser! Füllkrug verblüfft mit irrer Statistik

IMAGO/Revierfoto

Niclas Füllkrug ist in fast jedem BVB-Spiel an einem Tor direkt beteiligt

Seit seiner Ankunft bei Borussia Dortmund hat sich Niclas Füllkrug innerhalb weniger Tage einen Stammplatz auf der Mittelstürmer-Position erkämpft. Der deutsche Nationalspieler ist unter Edin Terzic absolut gesetzt, stand wettbewerbsübergreifend schon 26 Mal in der laufenden Saison in der BVB-Startelf. Der Angreifer überrascht dabei mit einer irren Statistik.

Wie der Sportdaten-Dienstleister "Optafranz" vorrechnete, war Füllkrug in seinen ersten 22 Bundesliga-Einsätzen für Borussia Dortmund an starken 19 Treffern direkt beteiligt. Elfmal trat er als Torschütze in Erscheinung, acht weitere Mal als Vorbereiter. Macht insgesamt 19 Scorerpunkte für den 30-Jährigen.

Wie stark dieser Wert ist, belegt der statistische Vergleich mit all seinen Vorgängern in den letzten 19 Jahren. Seit Beginn der detaillierten Datenerfassung im Jahr 2004/2005 gab es nämlich nur noch einen anderen Spieler der Schwarz-Gelben, der bei seinen ersten 22 Spielen im BVB-Trikot noch torgefährlicher in Erscheinung trat.

Ein gewisser Erling Haaland nämlich lieferte im Jahr 2020 sogar sagenhafte 27 Scorerpunkte bei seinen ersten 22 BVB-Auftritten. Viele andere Superstars in Schwarz-Gelb, etwa Robert Lewandowski oder Pierre-Emerick Aubameyang, kamen in ihren ersten 22 Bundesliga-Spielen nicht an diese Werte heran.

Auffällig war in den letzten Wochen, dass BVB-Coach Edin Terzic auch nach schwächeren Auftritten an seinem Mittelstürmer festhielt. Füllkrug ist als Stürmer Nummer eins klar gesetzt, seine internen Konkurrenten Youssoufa Moukoko und Sebastien Haller kamen zuletzt maximal auf Kurzeinsätze.

BVB-Star ligaweit nur auf Platz fünf

Nachdem Füllkrug auch beim 2:0-Auswärtssieg bei Union Berlin am letzten Wochenende wieder als Assistgeber in Erscheinung getreten war, wurde er von den "Ruhr Nachrichten" auf seine starke Statistik angesprochen.

"Das ist echt eine gute Quote. Die Mannschaft ermöglichst mir das und ich kann damit helfen. Das freut mich", kommentierte Füllkrug seine bisherige Ausbeute von 19 Scorerpunkten in 22 BVB-Spielen.

Übrigens: Ligaweit rangiert Füllkrug mit diesem Wert "nur" auf Platz fünf. Der alles überragende Harry Kane (32 Scorerpunkte) thront mit Abstand an der Spitze, gefolgt von Ermedin Demirovic (FC Augsburg, 23 Punkte), Serhour Guirassy (VfB Stuttgart) und Lois Openda (beide 22 Punkte).