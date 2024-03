Bericht über Anti-Terzic-Fraktion beim BVB

IMAGO/Sebastian Räppold/Matthias Koch

Marco Reus und Mats Hummels wärmten beim BVB zuletzt die Bank

Mit dem 2:0-Sieg bei Union Berlin verschafft sich Trainer Edin Terzic wieder etwas Luft in der Debatte um das vorzeitige Ende seiner Amtszeit bei Borussia Dortmund. Im Kader des BVB soll es aber durchaus namhafte Spieler geben, die dem 41-Jährigen skeptisch gegenüber stehen.

Das berichtet die "Süddeutsche Zeitung" unter Berufung auf namentlich nicht genannte Insider.

Demnach gelten mit Mats Hummels und Marco Reus ausgerechnet die beiden erfahrensten BVB-Profis nicht als Fans des Übungsleiters. Auch die Namen von Julian Brandt, Niclas Füllkrug und Nico Schlotterbeck nennt die Tageszeitung in diesem Zusammenhang. In dieser Gruppe sollen sich die Terzic-Skeptiker finden lassen, heißt es.

Darüber hinaus sollen intern auch die Zweifel an der Kaderzusammenstellung und damit der Arbeit von Sportdirektor Sebastian Kehl wachsen. Beim BVB sei zu hören, dass Verhältnis zwischen Kehl und Terzic sei "allenfalls professionell", schreibt die "SZ".

BVB: Wer verschuldete den geplatzten Álvarez-Deal?

Einmal mehr wird die gescheiterte Verpflichtung von Edson Álvarez als Stein des Anstoßes genannt. Der mexikanische Sechser stand im Sommer kurz vor einem Wechsel von Ajax Amsterdam zum BVB, ging dann aber in die englische Premier League zu West Ham United. Wer für das Scheitern des Transfers letztlich verantwortlich war, sei in Dortmund umstritten, heißt es in dem Bericht.

Gegen Union sorgten Karim Adeyemi (41.) und Ian Maatsen mit ihren Treffern dafür, dass Terzic zunächst wieder etwas ruhiger schlafen kann. Der Kampf um das Minimalziel Champions-League-Qualifikation bleibt allerdings spannend. Auf den drittplatzierten VfB Stuttgart hat der BVB als Vierter bereits sechs Punkte Rückstand. Der Vorsprung auf Verfolger RB Leipzig beträgt hingegen nur einen Zähler.

Zuletzt hieß es, Terzic müsse dann um seinen Job bangen, wenn die Teilnahme an der Königsklasse akut gefährdet sei. Von mehreren Job-"Endspielen" für den 41-Jährigen war zudem die Rede.