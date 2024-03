FC Schalke 04 verkündet langfristige Vertragsverlängerung

IMAGO/Kirchner/David Inderlied

Vertragsverlängerung beim FC Schalke 04

Nach dem überraschenden 3:1-Sieg gegen Tabellenführer FC St. Pauli am Wochenende in der 2. Bundesliga hat der FC Schalke 04 am Montag gleich mit der nächsten guten Nachricht aufgewartet.

Wie die Königsblauen mittteilten, bleibt die Zahnmedizinische Tagesklinik Dr. Schlotmann weiterhin Teil der S04-Sponsorenfamilie. Der neue Vertrag mit dem Familienunternehmen läuft demnach bis mindestens 2026.

"Das gesamte Team von Dr. Schlotmann ist nicht nur ein erfahrener Experte auf dem Fachgebiet der modernen, ganzheitlichen Zahnheilkunde, sondern auch ein treuer Unterstützer unseres Vereins", sagte Florian Dederichs, Direktor Vertrieb, Sponsoring und Service beim FC Schalke 04. "Umso mehr freuen wir uns, weiterhin gemeinsam mit Dr. Schlotmann unser Engagement für die Verbindung von Sport und Gesundheit voranzutreiben und unseren Fans mit innovativen medizinischen Angeboten einen echten Mehrwert dieser Partnerschaft bieten zu können."

Vier Standorte im Einzugsbereich des FC Schalke 04

Über vier Standorte im Schalker Einzugsbereich verfügt das Unternehmen bereits. Eine weitere Praxis in Münster kommt ab Juni 2024 hinzu.

"Es erfüllt uns mit Stolz, seit 2022 als offizieller Zahnmedizinischer Partner mit unserem Herzensverein Schalke zusammenzuarbeiten und diese Partnerschaft nun weiter fortzuführen", sagte Geschäftsführer Luca Schlotmann. "Wir sind beeindruckt von der Professionalität der medizinischen Abteilung und wir freuen uns, einen Beitrag zur Gesundheit der Spieler durch ihre Betreuung zu leisten."

Der Medizinier erklärte: "Uns ist bewusst, wie eng zahnmedizinische Gesundheit mit der ganzheitlichen Gesundheit verbunden ist und wie sich dies positiv auf jeden Menschen, vor allem Sportler, auswirkt. Zusammen mit Schalke sehen wir einer Zukunft entgegen, der wir optimistisch entgegenblicken, denn in jeder herausfordernden Zeit steckt auch die Chance für Erneuerung und Verbesserung."