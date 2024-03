Alonso hat offenbar eine Bayern-Tendenz

IMAGO

Xabi Alonso ist mit Bayer 04 Leverkusen seit 34 Pflichtspielen in Folge ungeschlagen

Der FC Bayern sucht für den Sommer nach einem neuen Trainer, der Thomas Tuchel beerbt. Immer wieder fällt der Name Xabi Alonso. Nun gibt es offenbar eine erste Tendenz - zur Freude der Bayern.

Spätestens im Sommer ist Thomas Tuchel beim FC Bayern nicht mehr Cheftrainer. Ein Wunschkandidat bei den Bayern ist Leverkusen-Coach Xabi Alonso.

Offenbar hat es schon erste Kontakte und Gespräche der beiden Parteien gegeben. Das berichtet der TV-Sender "Sky". Aus diesen zog der deutsche Rekordmeister demnach positive Signale. Wie es in den Bericht heißt, tendiere Alonso momentan zum FC Bayern.

Noch keine finale Entscheidung gefallen

Aber: Eine finale Entscheidung sei noch keineswegs gefallen. Bei einem möglichen Trainer-Transfer müsste der Klub wohl 15 bis 25 Millionen Euro an Bayer Leverkusen überweisen. Abhängig sei die Summe auch von der Anzahl der Titel, die Alonso in diesem Sommer noch mit der Werkself gewinnt. Im Jahr darauf ist eine feste Summe im Vertrag des Spaniers verankert. Dann müssten interessierte Klubs laut "Sky" rund 15 Millionen für den erfolgreichen Trainer bezahlen.

Beim FC Bayern herrsche indes vorsichtiger Optimismus, dass man Alonso schon 2024 nach München locken könne.

"Sie haben die Info, dass wenn er wechselt, dann geht er zu Bayern und nicht zu Liverpool", sagte Sky-Reporter Florian Plettenberg bei "Sky". Der mögliche Konkurrent aus England sei wohl eher kein Thema. "Alonso sagt, dass Liverpool und das Klopp-Erbe eine schwierige Hausnummer sei. Da könne man mehr verlieren als gewinnen", so der Transfer-Journalist.

Alonso hatte Leverkusen im Herbst 2022 im Keller der Bundesliga übernommen und nun zum Sensations-Spitzenreiter geformt.

Falls sich die Pläne mit Alonso zerschlagen sollten, hat der FCB schon weitere Pläne in der Schublade - darunter gibt es wohl auch Überraschungskandidaten.

Wie die "Abendzeitung" berichtet, könnte Arne Slot in München "zu einer Option werden". Der Niederländer arbeitet momentan für Feyenoord in der Eredivisie. Sein Vertrag in Rotterdam läuft noch bis zum Sommer 2026. Die Wunschlösung aber bleibt Xabi Alonso.