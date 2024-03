Reus-Abschied bahnt sich an

IMAGO/Kirchner/David Inderlied

Der Vertrag von Marco Reus bei Borussia Dortmund läuft im Sommer aus

Wie geht es mit Marco Reus in Dortmund weiter? Die sportliche Zukunft des 34-Jährigen ist weiter offen. Nun deutet sich beim Klub eine erste Tendenz ab.

Wie der TV-Sender "Sky" berichtet, ist die derzeitige Tendenz, dass Borussia Dortmund den im Sommer auslaufenden Vertrag des Angreifers nicht verlängern will. Die endgültige Entscheidung darüber soll aber erst nach dem Saisonende fallen.

Die Gespräche darüber seien für den Zeitraum Ende April/Anfang Mai angesetzt worden, hieß es weiter.

Nach Einschätzung des TV-Senders ist ein Reus-Abschied durchaus denkbar.

Für Reus sei indes klar, dass er nach 2024 definitiv weiterspielen möchte - ob in Dortmund oder im Ausland. Ein Transfer innerhalb der Bundesliga sei aktuell eher nicht realistisch. Es soll zudem ein starkes Interesse von Klubs aus der Türkei und der amerikanischen MLS geben.

Türkische Liga und MLS zeigen wohl Interesse

Die Online-Zeitung "Fotomac" hatte jüngst berichtet, dass Trabzonspor die Fühler nach Reus ausgestreckt habe. Demnach hat Trainer Abdullah Avci bereits im Januar den Kontakt zu dem BVB-Star gesucht. Im Winter sei der 34-Jährige aber noch nicht bereit für einen Wechsel gewesen.

Dem Bericht zufolge könnte sich das nach der Saison aber ändern. Angeblich soll ausgerechnet Thomas Meunier, der im Februar vom BVB zu Trabzonspor gewechselt war, als Vermittler fungieren und versuchen, Reus in die Süper Lig zu locken.

In der laufenden Spielzeit hat Reus in allen Wettbewerben 28 Partien für den BVB absolviert, dabei sechs Treffer und sieben Assists beigesteuert. Reus spielt seit 2012 für Borussia Dortmund. Zuletzt hatte der Stürmer anklingen lassen, gerne in Dortmund ein weiteres Mal zu verlängern.

"Der BVB ist für mich ein Zuhause, was mir ein sehr gutes Gefühl gibt", hatte er bei einem Werbeshooting gesagt: "Das Umfeld passt. Du hast die besten Fans der Welt, du hast das schönste Stadion in Europa. Von daher gibt es schlechtere Argumente als bei diesem Klub zu bleiben."