Real Madrid bereitet nächstes Davies-Angebot vor

IMAGO/Ulrich Wagner

Alphonso Davies könnte den FC Bayern im Sommer verlassen

Der Wechsel von Alphonso Davies vom FC Bayern zu Real Madrid rückt offenbar näher. Spanischen Medien zufolge haben die Königlichen nun ein zweites Angebot für den Kanadier vorbereitet. Die Offerte liegt deutlich höher als beim ersten Mal - und ist sehr nah an der Wunschsumme des deutschen Rekordmeisters.

Wie der Radiosender "Cadena Ser" am Montagabend berichtete, will Real Madrid im Ablösepoker um Alphonso Davies noch einmal kräftig nachlegen und das Erstangebot in Höhe von 35 Millionen Euro deutlich erhöhen. Geplant ist demnach die Abgabe einer Offerte in Höhe von 50 Millionen Euro.

Besagte 50 Millionen Euro wurden in den vergangenen Tagen von spanischen Medien als "Schmerzgrenze" der Königlichen ausgerufen.

Bedeutet: Nimmt der FC Bayern das Angebot nicht an, wird der Champions-League-Rekordsieger auf einen Davis-Transfer im Sommer 2024 verzichten.

Welchen Preis verlangt der FC Bayern für Alphonso Davies?

Ob die Münchner bei 50 Millionen Euro schwach werden, kann nur spekuliert werden. Über die Wunschsumme des Rekordmeisters kursieren derzeit unterschiedliche Angaben. Ende der vergangenen Woche behauptete die "Bild" noch, der FC Bayern habe sich auf eine Ablöse in Höhe von 70 Millionen Euro festgelegt.

"Sky" berichtete am Montag jedoch von einer kleinen Kurskorrektur an der Säbener Straße und einer neuen Wunschsumme in Höhe von "nur" 50 bis 60 Millionen Euro. Der TV-Sender widerspricht zudem auch den Meldungen aus Spanien, nach denen der FC Bayern bereits ein 35-Millionen-Angebot aus Madrid erhalten habe.

Als nahezu sicher gilt dagegen, dass der Außenverteidiger den FC Bayern verlassen und nach Madrid wechseln will. Die Gehaltswünsche des 23-Jährigen sind den Münchner Verantwortlichen schlicht zu hoch.

Angeblich verlangt Davies bis zu 20 Millionen Euro jährlich, der Rekordmeister will laut "Bild" jedoch nur um die 14 Millionen Euro pro Saison bieten. Eine Sechs-Millionen-Kluft, die am Ende wohl zum Abschied des Linksverteidigers führen wird.