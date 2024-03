Klopp-Zukunft? Karl-Heinz Rummenigge lässt aufhorchen

IMAGO/Revierfoto

Karl-Heinz Rummenigge sitzt im Aufsichtsrat des FC Bayern

Für die aktuell laufende Trainersuche des FC Bayern ist Jürgen Klopp trotz seines Abschieds vom FC Liverpool kein Thema. Der langjährige Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge rechnet aber mit einem schnellen Comeback des früheren BVB-Coaches.

"Der wird in einem Jahr spätestens wieder irgendwo auf der Bank sitzen", sagte der 68-Jährige im Podcast "TOMorrow Business & Style". Eine Begründung für seine These lieferte Rummenigge gleich mit: "Wir sind ja alle verrückt, er genau so wie wir alle."

Klopp hatte im Januar das Ende seiner Zeit in Liverpool zum Saisonende bekanntgegeben und eine längere Auszeit angekündigt. Den Schritt begründete er mit fehlender Energie. Fußball sei allerdings "eine Droge auf diesem Niveau", betonte Rummenigge. "Zwischendurch brauche ein Top-Trainer auch mal "Abstand von dieser Droge, aber irgendwann ist die Gefahr der Rückkehr mehr als latent, das kann ich Ihnen heute schon voraussagen".

Klopps Entscheidung sei "mutig" und "ehrlich" gewesen, lobte Rummenigge, er sagte aber auch: "Irgendwann wird es in ihm wieder jucken."

Trainern ohne Job werde es "irgendwann langweilig - und dann wollen sie auch schnell wieder irgendeinen Topklub haben, mit dem sie die Dinge im Tagesgeschäft hoch und runter jazzen", erklärte Rummenigge. Der Beruf sei "nicht nur finanziell lukrativ. Das ist ja auch etwas, was Spaß macht, wenn du mit einer Mannschaft Erfolg hast".

FC Bayern: Zwei Trainer als "Benchmark"

Beim FC Bayern wird Klopp aller Voraussicht nach jedoch nicht landen. Der deutsche Rekordmeister sucht wegen der ebenfalls feststehenden Trennung von Thomas Tuchel bereits spätestens zum Sommer einen neuen Chefcoach. "Benchmark" dabei seien Jupp Heynckes und Pep Guardiola, erklärte Rummenigge. "Das sind nicht zufällig Meister ihres Fachs, die alles gewonnen haben."

Der FC Bayern müsse "wieder diesen Trainer finden, der mit dieser Hingabe diesen Klub betreut, wie das Jupp und Pep gemacht haben", sagte der frühere Vereinsboss, der heute im Münchner Aufsichtsrat sitzt. Das werde aber "schwierig, weil gute Trainer leider nicht auf den Bäumen wachsen", meinte Rummenigge.

Der Trainer-Job sei "immer anspruchsvoll" gewesen, so Rummenigge, "aber heute musst du fast David Copperfield sein, um den Anspruch der Öffentlichkeit zu erfüllen. Deshalb sind Top-Trainer Mangelware. Die besten arbeiten in England mit Verdienstmöglichkeiten, die jenseits von Gut und Böse liegen."