Insider packt über Harry Kanes Zukunftspläne aus

Harry Kane spielt seit Sommer 2023 beim FC Bayern

Laut Transfer-Experte Fabrizio Romano plant Harry Kane entgegen anderslautender Spekulationen keinen Abgang vom FC Bayern im kommenden Sommer.

"Um ehrlich zu sein, habe ich im Moment keine konkreten Nachrichten oder Informationen darüber", verkündete der bestens vernetzte italienische Reporter in seinem "Daily Briefing" am Dienstag. Kane sei auf den FC Bayern "fokussiert", betonte Romano.

Der Kapitän und Rekordtorschütze der englischen Nationalmannschaft sei "natürlich gespannt" darauf, wer den deutschen Rekordmeister nach dem Abgang von Thomas Tuchel als Trainer übernehme, so der Journalist, "aber mehr gibt es derzeit nicht zu sagen".

Zuletzt hatte es in England recht konkrete Berichte darüber gegeben, dass Kane nach nur einem Jahr beim FC Bayern angeblich schon wieder seinen Abflug plant. Manchester United und sein Ex-Klub Tottenham Hotspur aus der englischen Premier League wurden als mögliche Interessenten gehandelt.

"Bild" schrieb, im Falle eines Ausscheidens des FC Bayern im Champions-League-Achtelfinale gegen Lazio Rom könnte der 30-Jährige "ins Grübeln kommen", was seine Zukunft in München anbelangt.

FC Bayern: Harry Kane schlägt ein - und bleibt womöglich titellos

Kane war im vergangenen Sommer für rund 100 Millionen Euro von Tottenham an die Säbener Straße gewechselt, hatte einen langfristigen Vertrag bis 2027 unterschrieben und ist dem Vernehmen nach mit 25 Millionen Euro Jahresgehalt der Top-Verdiener im Münchner Kader. Bislang steht er im Trikot des FC Bayern bei starken 31 Toren und acht Vorlagen in 32 Pflichtspielen.

Aber: Kane, der in seiner Profi-Karriere noch keinen einzigen Titel gewann, war eigentlich zum FC Bayern gewechselt, um endlich Trophäen in die Höhe zu recken. Das könnte ihm aber in seiner Premierensaison in Deutschland verwehrt bleiben.

Aus dem DFB-Pokal ist der FC Bayern bereits ausgeschieden, in der Bundesliga beträgt der Rückstand auf Tabellenführer Bayer Leverkusen nach 24 Spielen zehn Punkte. In der Königsklasse muss das Tuchel-Team einen 0:1-Rückstand gegen Lazio aufholen.