Verwirrung um Malen-Preisschild beim BVB

IMAGO/Laci Perenyi

Donyell Malen war zuletzt einer der Leistungsträger beim BVB

Donyell Malen lief seiner Bestform in der Hinserie weit hinterher, galt bei Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund bereits mehrere Male als vermeintlicher Fehleinkauf. Seit der Rückrunde präsentiert sich der Flügelspieler aber in bestechender Verfassung und steuerte zuletzt fünf Tore in fünf Bundesliga-Spielen bei. Trotzdem gilt er beim BVB als Verkaufskandidat.

"Sky"-Transferexperte Patrick Berger stellte genau das jetzt noch einmal fest, vermeldete am Montag: "Er war und ist ein Verkaufskandidat mit Blick auf den Sommer."

Malen soll als Charakter innerhalb der Mannschaft nicht immer gut angekommen sein, wurde schon mehrfach als Einzelgänger bezeichnet. Außerdem sorgten seine großen Formschwankungen dafür, dass sich die BVB-Bosse schon mit einem Verkauf des 25-Jährigen im kommenden Sommer beschäftigten.

Widersprüchliche Informationen gibt es derweil über eine mögliche Verkaufssumme, die Borussia Dortmund bei dem niederländischen Nationalspieler erreichen will.

Wäre BVB-Star Malen günstiger als gedacht?

Noch in der vergangenen Woche hieß es in einem "Sport Bild"-Bericht, die Schwarz-Gelben würden auf bis zu 50 Millionen Euro Ablöse für Malen hoffen, sollte ein interessierter Klub in der Angelegenheit tatsächlich Ernst machen. Vor allem Klubs aus der englischen Premier League wurden hierbei ins Feld geführt.

Nach "Sky"-Informationen liegt das Preisschild beim BVB für den Außenstürmer aber deutlich niedriger. Demnach peilt der amtierende Vizemeister "nur" 40 Millionen Euro an, die für Malen erzielt werden sollen. Geht ein potenzieller Abnehmer auf diese Forderung ein, könnte es im kommenden Sommer zum Transfer kommen.

Unabhängig davon, bei welcher Ablösesumme Borussia Dortmund letztlich gesprächsbereit wäre: Trifft Malen weiter wie bisher im Kalenderjahr 2024, treibt er seinen Marktwert von ganz alleine weiter in die Höhe.