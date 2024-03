Bericht: Duo des FC Bayern will nur noch weg

IMAGO/Mladen Lackovic

Joshua Kimmich (l.) und Jamal Musiala (M.) wollen den FC Bayern angeblich verlassen

Dem FC Bayern droht die erste titellose Saison seit der Spielzeit 2011/12. Ein Umstand, der in München angeblich auch abseits des Rasens großen Frust und Probleme verursacht.

"Bayern hat sich innerhalb weniger Monate von einer der attraktivsten Mannschaften der Welt zu einem Ort entwickelt, von dem jeder weg will und zu dem nur wenige, wenn überhaupt, Spieler gehen wollen", lautet das knallharte Urteil des spanischen Portals "Don Balon".

Konkret berichtet "Don Balon", dass Joshua Kimmich und Jamal Musiala "keine Lust" mehr hätten, ihre Verträge beim FC Bayern zu verlängern. Im Gegenteil: Das Duo möchte dem Bericht zufolge "so schnell wie möglich" den Klub verlassen.

Dass Joshua Kimmichs (Vertrag bis 2025) Verbleib beim deutschen Rekordmeister nicht mehr in Stein gemeißelt ist, geistert schon lange durch die Medien. Auch Gerüchte, Musiala (Vertrag bis 2026) habe eine Vertragsverlängerung vorerst abgelehnt, kursierten zuletzt. Dass das Duo dem Bericht zufolge allerdings unbedingt weg will, verleiht dem ganzen neue Brisanz.

FC Bayern dürfte Transfer kaum zustimmen

Zuletzt berichtete der britische "Daily Star" bereits, Musiala strebe einen Wechsel in die Premier League an. Mit dem FC Liverpool, dem FC Chelsea und Manchester City nennt die Zeitung sogar drei konkrete Interessenten. Musialas Seite soll ManCity demnach sogar mitgeteilt haben, dass der deutsche Nationalspieler in München nicht verlängern werde.

So oder so scheint eine schnelle Klärung der Situation ausgeschlossen. Der FC Bayern wird schlicht nicht das geringste Interesse daran haben, den 21-Jährigen ziehen zu lassen - schon gar nicht im Sommer 2024, wenn Musiala noch zwei Jahre Vertrag hat.

Außerdem sollen Verhandlungen um eine längere Zusammenarbeit, sattes Gehaltsupdate inklusive, schon seit Herbst 2023 laufen. Gut möglich, dass Musiala die Gerüchte nutzt, um seine Verhandlungsposition noch einmal zu verbessern.