Lazio-Coach verteilt Sonderlob an Bayern-Youngster

IMAGO/Ulrich Wagner

Aleksander Pavlovic (l.) im Trainingsduell mit Joshua Kimmich

Am Dienstagabend trifft der FC Bayern im entscheidenden Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League zu Hause auf Lazio Rom (ab 21:00 Uhr). Gegen die Italiener muss die 0:1-Niederlage aus dem Hinspiel umgebogen werden, soll es doch noch etwas werden mit dem Einzug in die nächste Runde. Lazios Cheftrainer Maurizio Sarri zollte den Münchnern am Abend vor dem Duell seinen höchsten Respekt.

Obwohl er mit seiner Elf den deutschen Rekordmeister vor drei Wochen im Hinspiel schon einmal entzauberte und sich mit dem 1:0-Erfolg in eine komfortable Ausgangssituation für den Dienstagabend brachte, betonte Sarri die Stärken des FC Bayern.

"Die Mannschaft ist von großer Qualität. Sie haben elf Meistertitel in Folge gewonnen. Sie haben sehr viele Spieler auf hohem Niveau", sagte der 65-Jährige, der Lazio seit Sommer 2021 trainiert.

Vor allem ein Akteur im Bayern-Dress ist dem Cheftrainer der Römer zuletzt positiv aufgefallen: "Jeder, der bei Bayern spielt, ist sehr stark. Auch die jungen Spieler wie Pavlovic, der ein wirklich guter Spieler ist."

Statistik spricht gegen den FC Bayern

Daneben sei auch Joshua Kimmich trotz seiner zuletzt offenbarten Formschwankungen weiterhin ein Spieler, der von Sarri höchste Wertschätzung erfährt, wie er vor der Partie betonte: "Er kann acht Positionen mit sehr viel Qualität spielen. [...] Wir machen uns aber keine Sorgen um einen Einzelnen, oder ob Kimmich als Außenverteidiger oder im Mittelfeld spielt, sondern um alle."

Der deutsche Nationalspieler wurde zuletzt zweimal von Cheftrainer Thomas Tuchel auf der rechten Außenverteidiger-Position statt der von Kimmich selbst präferierten Sechser-Position aufgestellt.

Die Historie spricht vor dem Duell der Bayern mit Lazio übrigens für die Italiener: In zwölf der letzten 13 K.o.-Runden kam Lazio Rom immer dann weiter, wenn sie das Hinspiel gewannen - unabhängig davon, um welchen europäischen Klubwettbewerb es ging.