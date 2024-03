Erneute Wechsel-Gerüchte um Leroy Sané

IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Leroy Sané könnte den FC Bayern verlassen

Leroy Sané soll beim FC Bayer zu den Spielern gehören, die momentan um ihre Zukunft spielen. Gleich fünf Top-Klubs sollen den 27 Jahre alten Nationalspieler nach wie vor im Visier haben.

Dabei handelt es sich um Paris Saint-Germain, den FC Barcelona, den FC Arsenal, Manchester United sowie den FC Liverpool, wie der Transfer-Experte Ekrem Konur via X (vormals Twitter) berichtet.

Ihm zufolge verhandele der FC Bayern aber auch weiter mit Sané über eine Verlängerung seines 2025 auslaufenden Vertrags.

Konur widerspricht damit einem Bericht des "kicker", in dem es zuletzt geheißen hatte, es gebe noch keine konkreten Zukunftsgespräche zwischen dem deutschen Rekordmeister und dem Flügelstürmer, der nach einem überragenden ersten Saison-Halbjahr derzeit wie die meisten seiner Teamkollegen eine Schwächephase durchläuft.

Ein Knackpunkt mit Blick auf Sanés Verbleib in München soll neben seinen stark schwankenden Leistungen die Gehaltsfrage sein. Der frühere Schalker würde an der Säbener Straße dem Vernehmen nach gerne einen Vier- oder Fünfjahresvertrag unterschreiben, der ihm das gleiche Salär wie bisher garantiert. Das wären satte 20 Millionen Euro pro Jahr. Es geht also um ein Gesamtpaket von bis zu 100 Millionen Euro.

FC Bayern winkt Mega-Ablöse für Leroy Sané

Im Falle eines Wechsels wäre Sané allerdings für den abnehmenden Verein ebenfalls kein Schnäppchen. Sein Marktwert wird auf rund 80 Millionen Euro taxiert, die an den FC Bayern zu zahlen wären. Hinzu kommt, dass Sané auch im europäischen Ausland wohl kaum zu Gehaltsabstrichen bereit wäre.

Angeblich soll den gebürtigen Essener im Fall der Fälle vor allem eine Rückkehr in die englische Premier League reizen. Dort, bei Manchester City, stand er bereits zwischen 2016 und 2020 unter Vertrag, ehe ihn der FC Bayern für 50 Millionen Euro verpflichtete. Im Münchner Trikot kommt er bislang auf 166 Pflichtspiele (47 Tore, 46 Vorlagen).