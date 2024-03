Medien: Antonio Conte flirtet mit Trainer-Job beim FC Bayern

IMAGO/John Walton

Antonio Conte kann sich den Job beim FC Bayern angeblich sehr gut vorstellen

Im Rahmen der Trainersuche des FC Bayern ist zuletzt auch immer wieder der Name Antonio Conte gefallen. Der Italiener soll beim Rekordmeister zum erweiterten Kandidatenkreis gehören. Eine Idee, mit der sich der 54-Jährige angeblich sehr gut anfreunden kann.

Über die Trainersuche des FC Bayern wird bisher viel spekuliert, aber nur wenige Details sind wirklich bekannt.

Als sicher gilt, dass Bayer Leverkusens Xabi Alonso auf Platz eins der Münchner Wunschliste steht. Verbrieft ist allerdings auch, dass der FC Liverpool im Kampf um seine Unterschrift mindestens genau so gute, wenn nicht sogar bessere Karten hat. Und so ist es nicht unwahrscheinlich, dass sich der Rekordmeister mit einer Alternative zufrieden geben muss.

Der Italiener Antonio Conte gilt als eine dieser Alternativen. Und das aus gutem Grund, denn der 54-Jährige erfüllt gleich mehrere Anforderungen. Zum einen ist er aktuell vereinslos, zum anderen hat er in Italien und England in den letzten Jahren zahlreiche Titel gewonnen, darunter alleine fünf nationale Meisterschaften. Die Erfahrung ist also klar auf seiner Seite.

Antonio Conte vom Kader des FC Bayern überzeugt

Laut "calciomercato" spricht zudem noch etwas ganz Entscheidendes für Conte. Dort heißt es, dass er sich den Job an der Säbener Straße sehr gut vorstellen kann. Conte sei überzeugt davon, dass der aktuelle Kader des FC Bayern perfekt zu seiner Spielphilosophie passe, schreibt das Portal.

Gleichwohl sei dem Trainer bewusst, dass er nicht die erste Wahl wäre. Darüber würde Conte aber hinwegsehen. Er habe schon entsprechende "Signale" Richtung München gesendet, schreibt "calciomercato", ohne genauer auf Einzelheiten einzugehen.

Der FC Bayern gilt letztlich aber nur als eine von mehreren Optionen, die Conte hat. Italienische Medien bringen den 54-Jährigen unter anderem mit einem Engagement bei der SSC Neapel und der AC Milan in Verbindung. Und auch eine Rückkehr in die Premier League soll nicht ausgeschlossen sein.