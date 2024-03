Napoli-Star Kvaratskhelia erneut beim FC Bayern gehandelt

IMAGO/FOTOAGENZIA

Khvicha Kvaratskhelia ist offenbar ein Transfer-Kandidat beim FC Bayern

In den letzten Wochen hat Khvicha Kvaratskhelia beim amtierenden italienischen Meister SSC Neapel zurück zu seiner Top-Form gefunden. Angeblich ist parallel dazu das Interesse des FC Bayern am Flügelstürmer wieder aufgeflammt.

Schon im vergangenen Sommer hatten Gerüchte um konkrete Bemühungen des deutschen Rekordchampions die Runde gemacht, nun werden die Münchner erneut als möglicher neuer Arbeitgeber des 23-Jährigen gehandelt.

Dass die Berichte über Kvaratskhelia und den FCB nicht komplett aus der Luft gegriffen waren, hatte der georgische Nationaltrainer Willy Sagnol, selbst lebende Klub-Legende der Bayern, im November 2023 bestätigt.

Gegenüber "Il Mattino" sagte Sagnol damals: "Khvicha Kvaratskhelia spielt bei Neapel bereits für einen Top-Verein, aber es gibt Fußball-Giganten wie Real Madrid, den FC Bayern oder Barcelona, die an ihm interessiert sind."

Der türkische Transfer-Experte Ekrem Konur will jetzt ebenfalls von Avancen des Bundesligisten erfahren haben. Offenbar wirbt der FC Bayern neben Paris Saint-Germain, Manchester United, Arsenal, Liverpool und Chelsea um Kvaratskhelias Dienste.

FC Bayern müsste für Kvaratskhelia das Festgeldkonto plündern

In der Vorsaison hatte Kvaratskhelia, von den Napoli-Fans liebevoll "Kvaradona" gerufen, mit zwölf Toren und 13 Vorlagen zur Meisterschaft beigetragen. Der dribbelstarke und schussgewaltige Linksaußen war die Entdeckung des Jahres in der Serie A.

Da sein Vertrag noch bis 2027 gültig ist, wird über eine Ablöse im dreistelligen Millionenbereich spekuliert - auch für den FC Bayern eine gewaltige Summe.

Vom Potenzial her könnte Kvaratskhelia für die Münchner freilich von Interesse sein. 2023/24 benötigte er zwar etwas Zeit, um in Schwung zu kommen, steht zurzeit aber schon wieder bei neun Treffern und fünf Assists in der Liga.

Sollte Kvaratskhelia tatsächlich an der Säbener Straße aufschlagen, könnte das das Aus von Leroy Sané bedeuten. Der wankelmütige deutsche Nationalspieler zählt zu den Profis, die beim FC Bayern auf dem Prüfstand stehen sollen.