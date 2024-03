Das waren Eberls erste Worte an die Bayern-Stars

IMAGO/Heiko Blatterspiel

Max Eberl ist neuer Sportvorstand des FC Bayern

Max Eberl hat seine Arbeit als neuer Sportvorstand beim FC Bayern begonnen. Mittlerweile hat sich der ehemalige Manager von Borussia Mönchengladbach und RB Leipzig bei Mitarbeitern und Spielern vorgestellt. Nun kommt heraus, was der 50-Jährige den Bayern-Stars bei seinem Antritt mit auf den Weg gab.

Max Eberl will unter den Spielern des FC Bayern offenbar ein neues Gefühl der Gemeinschaft wecken. Das geht aus der ersten Ansprache des neuen Sportvorstands hervor.

Eberl war schon am vergangenen Freitag mit zum Auswärtsspiel nach Freiburg (2:2) gereist, dort soll er laut "Bild" bei seinem Besuch im Mannschaftstrakt unter anderem zu den Spieler gesagt haben: "Ich bin ein Kind des Vereins, ich bin Bayern-Fan durch und durch. Ich war 15 Jahre lang hier, habe hier gespielt."

Der 104-fache Bundesliga-Spieler ist in der Jugend des FC Bayern groß geworden, nach seinem Profidebüt in der Saison 1991/92 verließ er den Klub jedoch in Richtung VfL Bochum. Es folgten Stationen bei Greuther Führt und Borussia Mönchengladbach, anschließend wechselte er ins Management.

Eberl führt Gespräche mit Stars des FC Bayern

Der 50-Jährige wolle beim FC Bayern nun herausfinden, wie sehr sich die Stars mit dem Klub identifizieren. Dabei lege er nicht nur Wert auf die Meinung von Altstars wie Thomas Müller, sondern auch auf die der jüngeren Talente. In den wenigen Tagen nach seiner Ankunft hat er laut "Bild" zahlreiche Einzelgespräche mit Spielern des FC Bayern geführt.

Zu Wochenbeginn stellte sich Eberl dem Bericht zufolge außerdem bei den Angestellten des FC Bayern vor. Am Montag hatte er Mitarbeiter zum Einstand zu einem Weißwurst-Frühstück eingeladen. Dabei hielt er auch eine kleine Antrittsrede. Auch hier machte er deutlich, dass gute Kommunikation ein Schlüssel zum Erfolg sein kann.

Bei seiner offiziellen Vorstellung beim FC Bayern vor einer Woche hatte Max Eberl bereits deutlich gemacht, dass er das altbekannte Credo "Mia san Mia" im Klub wieder in den Vordergrund heben will. "Wir wollen erfolgreich sein, aber auch authentisch, glaubwürdig. Das bedeutet 'Mia san mia'. Das hat der Klub seit einigen Jahren gelebt und das will ich fortführen", so der Nachfolger von Hasan Salihamidzic.