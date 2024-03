PSG will Mittelfeld offenbar mit Kimmich aufrüsten

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Jenni Maul

Joshua Kimmich steht beim FC Bayern noch bis 2025 unter Vertrag

Der französische Spitzenklub Paris Saint-Germain steckt mitten in den Planungen für die kommende Saison. Nach dem drohenden Abgang von Kylian Mbappé dürfte sich so einiges bei PSG ändern - nicht aber auf der Trainerbank. Trotz der Avancen aus Barcelona. Derweil wollen die Hauptstädter angeblich beim FC Bayern vorstellig werden, um Joshua Kimmich zu verpflichten.

Spitzenklub PSG will sein Mittelfeld für die kommende Saison mit Joshua Kimmich aufrüsten, wie die spanische "Marca" berichtet. Der 29-Jährige sei eine von zwei Top-Optionen neben dem Spanier Gavi vom FC Barcelona.

Beim FC Bayern spielte Kimmich zuletzt überwiegend auf der rechten Abwehrseite, auch in der deutschen Nationalmannschaft wird er vorerst nicht mehr in der Schaltzentrale zu sehen sein. Zuletzt war der Münchner auch mit einem Wechsel zum FC Barcelona sowie in die englische Premier League in Verbindung gebracht worden.

Ob Paris eine Chance bei Kimmich hat, stehe allerdings auf einem anderen Blatt. Zum einen besitzt er noch einen Vertrag bis 2025, zum anderen dürfte laut "Marca" der bevorstehende Abschied von Thomas Tuchel dem FC Bayern neue Möglichkeiten geben, Joshua Kimmich von einem Verbleib zu überzeugen.

PSG möchte Trainer Luis Enrique halten

Dass es im Sommer auch bei PSG zu einem Wechsel auf der Trainerbank kommt, soll nach Meinung der Klubbosse hingegen um jeden Preis verhindert werden. Der spanische Sender "Ser" hatte jüngst berichtet, dass Barcelonas Sportdirektor Deco bei der Suche nach einem neuen Mann für die Seitenlinie vor allem nach Paris schaut, wo Luis Enrique seit vergangenem Sommer die Geschicke leitet.

Enrique soll angeblich Decos Wunschkandidat für die Nachfolge von Xavi sein, der seinen Abschied zum Saisonende angekündigt hatte. Beim FC Barcelona arbeitete der 53-Jährige bereits zwischen 2014 und 2017, anschließend hatte er die spanische Nationalmannschaft übernommen.

Die PSG-Bosse Nasser Al Khelaifi und Luis Campos sollen "Marca" zufolge hochzufrieden sein mit der Arbeit von Luis Enrique sein, sodass die Zusammenarbeit keineswegs vorzeitig enden soll.