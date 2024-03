www.imago-images.de/SID/IMAGO/Sportfoto Zink / Wolfgang Zink

Tim Handwerker fällt lange aus

Der vom 1. FC Nürnberg an den FC Utrecht ausgeliehene Verteidiger Tim Handwerker hat sich im Training eine schwere Knieverletzung zugezogen.

Der ehemalige U21-Nationalspieler werde monatelang ausfallen, teilte der niederländische Fußball-Erstligist mit. "Eine ganz bittere Nachricht. Gute Besserung, Tim", schrieb Zweitligist Nürnberg bei X (ehemals Twitter).

Handwerker hatte erst Ende Januar einen Leihvertrag bis Saisonende in Utrecht unterschrieben, seine Reha wird er nun in Deutschland abschließen. "Ich war fest entschlossen, in den kommenden Monaten Mannschaft und Verein zu helfen. Leider macht diese Verletzung diesen Plänen nun einen Strich durch die Rechnung", sagte der 25-Jährige.