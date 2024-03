"Super-Kane" als "Retter des FC Bayern"

IMAGO

Harry Kane ist mit dem FC Bayern eine Runde weiter

Der FC Bayern steht dank eines 3:0-Erfolgs im Achtelfinal-Rückspiel gegen Lazio Rom unter den acht besten Mannschaften der Champions League. Die Münchner konnten sich am Dienstag auf die Tore ihrer Routiniers Harry Kane und Thomas Müller verlassen. Die internationalen Pressestimmen.

DEUTSCHLAND

ntv: "Tuchel opfert seinen Zeh für Erlösung des FC Bayern. Großes Aufatmen beim FC Bayern: Im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League liefern die Münchner eine Topleistung ab und schicken Lazio Rom mit einer deutlichen Niederlage aus dem Wettbewerb. Thomas Müller glänzt, Thomas Tuchel liefert eine kuriose Anekdote."

Süddeutsche Zeitung: "Mal eine Frage: Warum eigentlich nicht immer so? Beim 3:0 gegen Lazio Rom schafft es eine wundersame Bayern-Mannschaft, sich endlich mal 90 Minuten lang zu konzentrieren. Trainer Thomas Tuchel verletzt sich bei der Kabinenansprache den großen Zeh - und humpelt ins Viertelfinale."

Der Spiegel: "Kane und Müller führen FC Bayern ins Viertelfinale. Im DFB-Pokal ausgeschieden, in der Meisterschaft fast chancenlos – und nun auch noch das Aus in der Champions League? Im Achtelfinal-Rückspiel gegen Lazio konnte sich der FC Bayern auf seine Superstars verlassen."

kicker: "Achtelfinal-Aus abgewendet: Doppelpacker Kane lässt Bayern aufatmen. Nach der 0:1-Hinspielniederlage in Rom steigerte sich der FC Bayern München im Rückspiel und siegte souverän gegen ein offensiv arg blasses Lazio. Mann des Abends beim 3:0-Sieg war Doppelpacker Harry Kane."

Frankfurter Allgemeine: "FC Bayern siegt eindrucksvoll und steht im Viertelfinale. Nach der Niederlage im Hinspiel drohte den Münchnern das Aus in der Champions League. Doch im heimischen Stadion lässt der FC Bayern Lazio kaum eine Chance. Spieler und Fans bejubeln den wichtigen Erfolg."

Bild: "Bayern für einen Abend wieder Bayern."

ITALIEN

Gazzetta dello Sport: "Doppelpack von Kane und Tor von Müller, für Sarri ist es der Abschied aus der Champions League."

Corriere dello Sport: "Lazio fliegt aus der Champions League: Super-Kane eliminiert Sarri. Dank des Doppelpacks des Stürmers und des Tores von Müller konnten die Deutschen die 1:0-Führung von Lazio aus dem Hinspiel zunichtemachen: Der Traum der Biancocelesti endet."

Corriere della Sera: "Kanes Doppelpack und Müllers Tor bringen die Deutschen ins Viertelfinale der Champions League."

La Republicca: "Lazio startet gut, aber dann sind es nur noch die Bayern. Sie gewinnen 3:0 in München und erreichen das Viertelfinale."

La Stampa: "Zu viel Bayern, Lazio scheidet aus der Champions League aus. Einen 0:1-Rückstand aus dem Hinspiel dreht Tuchels Team in ein klares 3:0 um."

ENGLAND

BBC: "Kane mit zwei Treffern: Bayern schlägt Lazio und steht im Viertelfinale."

The Sun: "Es gab nur einen Spieler, der Bayern München aus einem weiteren Schlamassel befreien würde. Harry Kane hielt an seinen – wenn auch geringen – Hoffnungen fest, am 1. Juni im Champions-League-Finale im Wembley-Stadion zu erscheinen."

Daily Mail: "Harry Kane trifft zweimal und verhilft Bayern München mit einem 3:0-Sieg gegen Lazio zum Einzug ins Champions-League-Viertelfinale - und hält die Hoffnungen auf einen Pokal nach der Niederlage im Hinspiel am Leben."

Daily Star: "Harry Kane erweist sich erneut als Retter des FC Bayern München und sichert mit seinem Doppelpack gegen Lazio München den Einzug ins Viertelfinale der Champions League, nachdem er zuvor in die Kritik geraten war."

SCHWEIZ

Blick: "Bayern wendet das Saison-Fiasko erstmal ab. Trotz Hypothek bewahren die Münchner gegen Lazio im Rückspiel einen kühlen Kopf. Harry Kane hat mit zwei Toren großen Anteil am Weiterkommen."

ÖSTERREICH

Kronen Zeitung: "Viertelfinale! Bayern lassen Lazio keine Chance. War das die Wende? Der FC Bayern ist am Dienstag ins Viertelfinale der Champions-League eingezogen. Die Münchner feierten im Achtelfinal-Rückspiel einen 3:0-Heimsieg über Lazio Rom und drehten damit den 0:1-Rückstand aus der ersten Partie."