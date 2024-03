FC Bayern stoppt 100-Millionen-Euro-Pläne

Fotostand / Fritsch via www.imago-images.de

Der FC Bayern will den Mannschaftstrakt an der Säbener Straße erneuern

Im kommenden Sommer will der FC Bayern seinem Kader eine Frischzellenkur verpassen, zahlreiche Zu- und Abgänge sind vorgesehen. Dafür ist allerdings Geld vonnöten, das bislang anderweitig verplant war.

Schon länger ist der Umbau des Mannschaftstrakts an der Säbener Straße ein wichtiges Thema in München. Dem Vernehmen nach wurden bereits Vermessungsarbeiten vorgenommen, um die Räumlichkeiten am Trainingsgelände auf den neusten Stand zu bringen.

Mehr als 100 Millionen Euro wurden für das Projekt eingeplant, das ursprünglich noch in diesem Jahr in Angriff genommen werden sollte. Nun hat sich der Aufsichtsrat des FC Bayern jedoch anders entschieden.

Nach "Sport Bild"-Informationen will der deutsche Rekordmeister die vorhandenen Mittel lieber in den Kader investieren und die Umbaumaßnahmen fürs Erste verschieben.

Hintergrund: Obwohl das Viertelfinale der Champions League durch einen 3:0-Sieg im Rückspiel gegen Lazio Rom am Dienstagabend doch noch eingetütet wurde, hinkt der FC Bayern den Erwartungen hinterher.

Die Meisterschaft ist so gut wie futsch, der DFB-Pokal sowieso. Trainer Thomas Tuchel muss daher nach der Saison seine Koffer packen, zeitgleich soll das Team umfassend umgebaut werden. Nur wenige Profis sollen ihren Platz für 2024/2025 sicher haben.

FC Bayern will Millionensumme "vorerst nicht binden"

Im Rahmen der Aufsichtsratssitzung in der vorigen Woche, bei der Max Eberl zum neuen Sportvorstand ernannt wurde, soll das Bayern-Gremium entschieden haben, dass der Umbau der Mannschaft zunächst wichtiger ist als der des Trainingsgeländes.

Die "eingeplanten Gelder" sollten "vorerst nicht gebunden werden", heißt es. Ob für das Modernisierungsprojekt an der Säbener Straße schon ein neuer Zeitrahmen besprochen wurde, ist nicht bekannt.

Zusätzlich zu den eingesparten Baukosten könnte der Handlungsspielraum der Planer auch durch Spielerverkäufe vergrößert werden. Angeblich sollen mindestens fünf namhafte Profis abgegeben werden, um Platz für Neuzugänge zu schaffen. Als Abgangskandidaten gelten u. a. Joshua Kimmich, Alphonso Davies und Leon Goretzka.