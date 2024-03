Meisterschaft? Müller hofft auf "Fußballgott"

IMAGO/www.imagephotoagency.it

Thomas Müller und der FC Bayern setzten sich gegen Lazio durch

Nach dem Erreichen des Viertelfinals in der Champions League herrscht beim FC Bayern Erleichterung. Thomas Müller hob die Bedeutung des Sieges gegen Lazio hervor.

"Das ist für den ganzen Verein enorm wichtig, nicht nur für uns Spieler, sondern auch für die Strahlkraft des Vereins", sagte der Routinier bei "Prime Video" und ergänzte: "Wir sind und wir wollen natürlich weiter ein Topklub im europäischen Spitzenfußball sein. Und dafür musst du auf jeden Fall ins Viertelfinale, Richtung Halbfinale kommen."

Der FC Bayern habe das Weiterkommen "absolut verdient" und wolle den Erfolg nun "genießen, unabhängig davon, was gestern in der Zeitung stand, was morgen in der Zeitung steht oder was sonst so war und ist, sondern es fühlt sich einfach gut an", hob Müller hervor.

Der Offensivspieler merkte jedoch an: "Also es ist jetzt keine Erlösung. Aber wir haben einen ganz, ganz wichtigen Schritt getan."

Seinen Trainer Thomas Tuchel hat Müller rund um das Spiel als "zuversichtlich und strukturiert" wahrgenommen. "Wahrscheinlich waren ja mehrere Kameras auf ihn gerichtet das ganze Spiel über, um jede Emotion am Ende interpretieren zu können. Und ich könnte mir vorstellen, heute wurde vielleicht sogar mal ein Lächeln eingefangen", so der 34-Jährige.

Dass der FC Bayern zuletzt nicht erfolgreich war, führt Müller keineswegs auf einen schlechten Zusammenhalt innerhalb des Teams zurück.

"Wir haben halt nicht so gut Fußball gespielt, aber zusammen waren wir eigentlich die ganze Zeit", betonte er: "Also ich habe ja immer davon gesprochen, es ist hier nicht ein kompletter Scherbenhaufen, sondern wir haben halt auf dem Fußballplatz Probleme gehabt und heute war es aber ganz gut."

FC Bayern könnte auf PSG, Real oder City treffen

Das Viertelfinale der Champions League wird am Freitag, 15. März, ausgelost. In der nächsten Runde steht neben den Münchnern bislang Paris Saint-Germain. Viel spricht dafür, dass dann auch Schwergewichte wie Real Madrid und Titelverteidiger Manchester City drohen.

Die Münchner haben in der Königsklasse die wohl noch beste Titelchance. In der Bundesliga ist Tabellenführer Bayer Leverkusen auf zehn Punkte enteilt.

"Wir bleiben natürlich in der Bundesliga dran. Wir wollen dem Fußballgott schon noch mal eine Chance geben, dass er die Klischees beibehalten kann", sagte Müller grinsend. "Es sieht aktuell nicht nach Vizekusen aus, aber wir wollen dran bleiben."

Dennoch sei der Weg in der Champions League der realistischere, wenn es um die Titelchancen des FC Bayern gehe, sagte Müller. "Wir sind im Viertelfinale und es steht 0:0 - egal, gegen wen wir spielen."