Flick-Hammer rückt offenbar näher

IMAGO/Herbertz / Nico Herbertz

Übernimmt Hansi Flick beim FC Barcelona?

Seit seinem Aus beim DFB ist es um Hansi Flick eher still gewesen. In den letzten Wochen kursierten allerdings vermehrt Gerüchte, die den Ex-Bayern-Coach mit einem Engagement beim FC Barcelona in Verbindung brachten. Diese Spur wird jetzt immer heißer.

Spanische Medien berichteten bereits vor einiger Zeit, dass Hansi Flick einer der gefragtesten Trainer-Kandidaten beim FC Barcelona ist. Manche lehnten sich sogar noch weiter aus dem Fenster und schrieben, seine Verpflichtung sei bereits beschlossen. So weit ist es zwar noch nicht, dennoch rückt ein Engagement des 59-Jährigen bei den Katalanen nun noch einmal deutlich näher.

Die "Sport Bild" berichtet in ihrer aktuellen Ausgabe von einem kürzlich stattgefundenen Treffen zwischen Flick-Berater Pini Zahavi und Barca-Boss Joan Laporta. Gesprochen wurde dabei über einige Themen, unter anderem über eine mögliche Verpflichtung des Coaches.

Flick kann sich Barca-Engagement "sehr gut vorstellen"

Dem Bericht zufolge steht Flick dem Posten auf der FCB-Bank durchaus positiv gestimmt gegenüber. Er könne sich einen Wechsel zum spanischen Giganten "sehr gut vorstellen", schreibt das Blatt. Zudem lerne der 59-Jährige bereits die Sprache, um eine wichtige Grundlage für eine erfolgreiche Zusammenarbeit zu schaffen.

Intern für eine Flick-Verpflichtung stark machen soll sich unter anderem Robert Lewandowski, mit dem der Trainer einst beim FC Bayern außerordentlich erfolgreich zusammenarbeitete. Der Pole ist laut "Sport Bild" ein "großer Fürsprecher" Flicks.

Zwischenzeitlich soll der Fußballlehrer auch mit einer Rückkehr zum FC Bayern geliebäugelt haben. Doch dieses Thema hatte sich schnell erledigt. Zum einen beurteilten die Münchner Verantwortlichen dies kritisch und zum anderen hat sich Flick laut "Sport Bild" mittlerweile auf einen kompletten Neustart festgelegt. Diesen könnte er zeitnah beim FC Barcelona beginnen.