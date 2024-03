DFB plant offenbar Klopp-Hammer

IMAGO/Gareth Evans/News Images

Jürgen Klopp soll die deutsche Nationalmannschaft übernehmen

Jürgen Klopp könnte nach seinem Abgang vom FC Liverpool offenbar früher als bisher gedacht die deutsche Fußball-Nationalmannschaft übernehmen.

"Sport Bild" berichtet über Gedankenspiele beim DFB, den 56-Jährigen bereits im Frühjahr 2025 als neuen Bundestrainer zu installieren. Dann, genauer gesagt im März, steht eine Länderspielphase an, bei der Klopp sein Debüt an der Seitenlinie geben soll - zumindest, wenn es wunschgemäß läuft für die Entscheider im Verband.

Eigentlich hatte der Erfolgscoach nach seinem Abgang vom FC Liverpool im Sommer eine mindestens einjährige Auszeit angekündigt. Beim DFB hoffe man indes, dass Klopps Akkus bereits nach kürzerer Zeit wieder aufgeladen sind, heißt es.

Wie das Blatt weiter schreibt, könnte nach Ende der Heim-EM zunächst eine Interimslösung greifen, um die Zeit bis zu Klopps Amtsübernahme zu überbrücken. Möglich wäre demnach eine Doppelspitze mit DFB-Direktor Hannes Wolf und Sandro Wagner, der aktuell bereits als Assistent von Julian Nagelsmann mit der deutschen Auswahl arbeitet.

Nationalmannschaft: Julian Nagelsmanns Zukunft weiter offen

Apropos Nagelsmann: Die Zukunft des 36-Jährigen, dessen Vertrag nur bis zur EM läuft, ist laut "Sport Bild" nach wie vor offen. Ob Nagelsmann nach dem Turnier als Bundestrainer weitermachen will (und soll) könne noch niemand abschätzen, heißt es.

Bislang lief die Amtszeit des früheren Bayern-Trainers beim DFB durchwachsen. Einem 3:1-Auftaktsieg gegen die USA ließ die deutsche Elf unter seiner Regie ein 2:2 gegen Mexiko folgen. Dann setzte es eine 2:3-Pleite gegen die Türkei sowie in 0:2 in Österreich.

Bis zur EM stehen für Nagelsmann und Co. nur noch zwei weitere Partien auf dem Programm: gegen Vize-Weltmeister Frankreich am 23. März in Lyon und das Duell mit den Niederlanden drei Tage später in Frankfurt.

Bei der Endrunde trifft das DFB-Team in der Gruppenphase dann auf Schottland (14. Juni), Ungarn (19. Juni) und die Schweiz (23. Juni).