Hamann adelt Bayern-Talent: "Sensationell"

IMAGO/ULMER

Aleksandar Pavlovic (2. v. l.) zeigte eine Topleistung für den FC Bayern

Der FC Bayern hat das Viertelfinale der Champions League durch ein überzeugendes 3:0 (2:0) im Rückspiel gegen Lazio Rom erreicht. Ein Münchner stach laut Dietmar Hamann besonders heraus: Aleksandar Pavlovic.

Aleksandar Pavlovic vom FC Bayern hat auch bei seinem ersten Startelfeinsatz in der Champions League bleibenden Eindruck hinterlassen. Im zentralen Mittelfeld zog das Münchner Eigengewächs die Fäden, bewies dabei eine beeindruckende Ruhe und Abgeklärtheit.

Immer wieder gelang es dem 19-Jährigen zudem, den Ball vertikal in die Spitze zu spielen. So entstand etwa der Siegtreffer von Harry Kane (66.), der nach toller Kombination über Aleksandar Pavlovic, Thomas Müller und Leroy Sané einen Abpraller letztlich nur noch einschieben musste.

Pavlovic beim FC Bayern: "Können froh sein, dass er da ist"

Auch TV-Experte Dietmar Hamann kam nach der Partie nicht umhin, die Leistung des jungen Mittelfeldspielers ausdrücklich zu loben. "Pavlovic kam zum ersten Mal bei einem großen Spiel gegen den BVB 30 Minuten vor Schluss in die Partie und hat das schon über die Zeit gebracht wie ein alter Hase", erinnerte er bei "Sky": "Wie er heute bei seinem ersten CL-Einsatz von Beginn weg gespielt hat, ist sensationell."

Zugleich hob der Ex-Nationalspieler hervor, dass Pavlovic einer der großen Profiteure der bislang so enttäuschend verlaufenden Saison des FC Bayern ist: "In einer anderen Phase oder einer anderen Saison wäre er vielleicht gar nicht zum Einsatz gekommen, deswegen können wir froh sein, dass er da ist." Zuletzt war er im zentralen Mittelfeld neben Leon Goretzka gesetzt, Joshua Kimmich spielte aufgrund der Verletzungen von Noussair Mazraoui und Sacha Boey dafür auf der rechten Abwehrseite.

Pavlovic, in München geboren und am Bayern-Campus ausgebildet, machte beim 8:0-Sieg in der Hinrunde gegen Darmstadt sein erstes Bundesliga-Spiel. Beim darauf folgenden 4:0 im Spitzenspiel gegen den BVB wusste er nach Einwechslung bereits zu überzeugen. Mittlerweile steht er bei acht Startelf-Einsätzen im deutschen Oberhaus, zwei Tore gelangen dem Youngster bereits.