Transfer-Priorität des FC Bayern durchgesickert

Max Eberl geht beim FC Bayern wohl auf Sechser-Suche

Der FC Bayern steht vor einer "sportlichen Neuausrichtung". Neben der Trainersuche befindet sich auch die Kaderplanung an der Säbener Straße im Fokus. Nun ist durchgesickert, welche Position Priorität genießen soll.

Laut "Sport Bild" steht die Suche nach einem neuen defensiven Mittelfeldspieler beim FC Bayern nach wie vor im Mittelpunkt.

Cheftrainer Thomas Tuchel hatte sich bereits in der Vergangenheit eine sogenannte "Holding Six" gewünscht, nun soll sein Nachfolger in den Genuss kommen.

Dabei stand im letzten Sommer Joao Palhinha schon kurz vor der Unterschrift beim FC Bayern. Der 28-Jährige weilte am Deadline Day in München, jedoch platzte der Deal zwischen dem deutschen Rekordmeister und FC Fulham doch noch.

Palhinha unterzeichnete wenige Wochen später ein Arbeitspapier bis 2028 beim Premier-League-Klub. Der FC Fulham signalisierte in Person von Sportdirektor Tony Khan zuletzt jedoch, dass ein Verkauf nicht kategorisch ausgeschlossen ist. Am Ende muss der Preis stimmen.

Mit Martin Zubimendi von Real Sociedad wird der FC Bayern zudem mit einem Sechser aus LaLiga in Verbindung gebracht.

Aleksandar Pavlovic empfiehlt sich beim FC Bayern

Sportvorstand Max Eberl und Sportdirektor Christoph Freund müssen somit gemeinsam ausloten, welcher Kandidat in München aufschlagen soll.

Der künftige Trainer dürfte in dieser Angelegenheit ein großes Wort mitreden. Tuchel verlässt den FC Bayern hingegen am Saisonende. Vorstandschef Jan-Christian Dreesen kündigte in diesem Zusammenhang kürzlich eine "sportliche Neuausrichtung" an.

Der FC Bayern hat in Aleksandar Pavlovic derweil schon eine weitere Option für das defensive Mittelfeld gewonnen. Der 19-Jährige entwickelt sich immer mehr zur Stammkraft, überzeugte im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League gegen Lazio Rom (3:0). Der Youngster erhielt von sport.de hierfür die Note 2,0.