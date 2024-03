Pep hat schon Pläne für Joshua Kimmich

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Sascha Walther

Verlässt Joshua Kimmich den FC Bayern?

Schon im kommenden Sommer könnte Joshua Kimmich seine Zelte in München abbrechen und den FC Bayern verlassen. An Job-Angeboten mangelt es dem Nationalspieler nicht. Ganz besonders groß soll das Interesse in Manchester am 29-Jährigen sein.

Noch ist nicht klar, ob Joshua Kimmich auch in der Saison 2024/25 das Trikot des FC Bayern tragen wird. Die Vertragsgespräche mit dem neuen Sportvorstand Max Eberl sind zwar fest geplant, haben aber noch nicht stattgefunden. Das befeuert naturgemäß die Spekulationen.

Das Portal "CaughtOffside" berichtet nun einmal mehr, dass Kimmich allen voran bei Manchester City hoch im Kurs steht. Pep Guardiola und Co. sind demnach fest davon überzeugt, dass der deutsche Nationalspieler sehr gut mit Rodri harmonieren und ein glänzendes Mittelfeld-Tandem bilden würde. Aus diesem Grund lote der englische Meister die Kimmich-Situation auch nach wie vor intensiv aus, heißt es.

Joshua Kimmich zweifelt an Zukunft beim FC Bayern

Auch dem FC Liverpool wird schon länger Interesse am Noch-Münchner nachgesagt. Die Spur zu den Reds ist "CaughtOffside" zufolge aber nicht sonderlich heiß. An der Anfield Road geht es erstmal darum, die Klopp-Nachfolge zu klären. Erst dann will man sich übereinstimmenden Berichten zufolge mit möglichen Neuzugängen beschäftigen.

Kimmich selbst soll derweil durchaus Zweifel an seiner Zukunft beim FC Bayern hegen. Zwar ist mit Thomas Tuchel sein größter "Gegner" im Sommer weg, dennoch stehe er einem Wechsel in die Premier League offen gegenüber, heißt es. Welche Klubs der 29-Jährige dabei besonders im Blick hat, ist allerdings nicht bekannt.

Die Tendenz des FC Bayern in dieser Angelegenheit ist laut "CaughtOffside" klar: Der Rekordmeister will Kimmich unbedingt halten. Das allerdings nur, wenn er seinen 2025 auslaufenden Vertrag auch verlängert. Andernfalls droht ein ablösefreier Abgang. Und das wollen die Münchner unter keinen Umständen riskieren.