IMAGO/Maik Hölter/TEAM2sportphoto

André Hechelmann (l.) verlässt den FC Schalke 04

Personal-Paukenschlag beim FC Schalke 04: Der Technische Direktor André Hechelmann verlässt den Zweitligisten mit sofortiger Wirkung. Das erklärte der Verein am Mittwochmittag in einem offiziellen Statement.

"Nach guten und von Respekt und Wertschätzung geprägten Gesprächen sind wir zu der Entscheidung gekommen, den gemeinsamen Weg zu beenden", wird Vorstandschef Matthias Tillmann in der S04-Mitteilung zitiert.

Hechelmann hatte im Sommer 2021 beim FC Schalke 04 angeheuert. Zunächst fungierte der 39-Jährige als Chefscout, dann als Sportdirektor und seit Jahresbeginn schließlich als Technischer Direktor.

"Mit Stolz und Freude durfte ich bis zum heutigen Tag mit großer Leidenschaft und Engagement für den FC Schalke 04 tätig sein. In nunmehr zweieinhalb Jahren haben wir in unseren Gesprächen mit neuen Spielern und Mitarbeitern stets versucht zu vermitteln, dass der Verein immer im Mittelpunkt zu stehen hat und Vorrang genießt – egal in welcher Situation oder Position sich die Einzelperson auch befindet", kommt Hechelmann in dem Statement zu Wort.

Hechelmann "felsenfest" vom Schalker Klassenerhalt überzeugt

Aus diesem Grund habe er "die Entscheidung über meine Zukunft heute in diesem Sinne mitgetragen". Er sei "felsenfest überzeugt", dass der FC Schalke 04 in der 2. Bundesliga den Klassenerhalt schafft, so Hechelmann.

Wie die Königsblauen weiter erklärten, werden die Aufgaben des scheidenden Funktionärs "bis auf Weiteres innerhalb des Vereins aufgeteilt". Nähere Details hierzu gibt es bislang nicht.

Der FC Schalke 04 möchte die Neustrukturierung in der sportlichen Ebene fortsetzen, so Tillmann.

"Wir haben dieses Szenario bei unseren Überlegungen am Ende des vergangenen Jahres bereits mitgedacht, entsprechend schnell konnten wir nun den Findungsprozess für eine Nachfolge starten", meinte der S04-Boss: "Unsere Haltung als Vorstand ist klar: Wir werden auf jeden Fall noch eine Person mit dazu nehmen, die uns mit ihrer Expertise und Überzeugung dabei helfen wird, unsere Ziele zu erreichen."