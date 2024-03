RB Leipzig hilft "gestrandeten" Fans

AFP/SID/RONNY HARTMANN

Leipzig hilft seinen Fans bei der Rückreise

Fußball-Bundesligist RB Leipzig kommt seinen in Madrid "gestrandeten" Fans mit einem besonderen Service zur Hilfe.

Aufgrund des Streiks bei der Lufthansa werden zehn bis 15 Anhänger am Donnerstag nach dem Auswärtsspiel in der Champions League bei Real Madrid mit dem Mannschaftsbus zurück nach Leipzig gebracht. Das teilte der Klub wenige Stunden vor dem Anstoß (21:00 Uhr/DAZN) des Achtelfinal-Rückspiels im Bernabeu mit.

Demnach seien einige Fans an den Klub herangetreten, da sie aufgrund des Streiks ansonsten bis Samstag in der spanischen Hauptstadt hätten verweilen müssen. Bis nach Sachsen braucht der am Donnerstagmorgen um 10 Uhr abfahrende Bus etwa 30 Stunden, für eine Zwischenübernachtung in Frankreich kommt der Klub auf. "Mehr als 15 Fans gehen leider nicht mit, da auch noch Gepäck des Teams im Bus mitgenommen wird", heißt es von RB.

Der Mannschaftsflieger sowie vier Fanflieger mit insgesamt rund 800 der 4250 nach Madrid gereisten Fans sind nicht vom Streik betroffen.