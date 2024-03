Neue Infos: So dachte Mathys Tel über einen Abschied

IMAGO/Markus Fischer

Mathys Tel bleibt dem FC Bayern langfristig erhalten

Seit Sommer 2022 steht Top-Talent Mathys Tel beim FC Bayern unter Vertrag, verlängerte sein Arbeitspapier erst am Mittwoch langfristig. Doch zuvor waren zahlreiche Spekulationen um einen nahenden Abschied durch die Gerüchteküche geschwebt, weil der Offensivmann eher wenig Spielzeit bekam. Nun hat das Fachmagazin "kicker" enthüllt, was an den Tuscheleien dran war.

Die gute Nachricht: Mathys Tel bleibt beim FC Bayern. Am Mittwoch machten die Münchner Nägel mit Köpfen und verlängerten mit dem 18-jährigen Franzosen bis Sommer 2029. Wechselspekulationen dürfte es rund um den Offensivmann vorerst nicht mehr geben.

Die noch bessere Nachricht aus Bayern-Sicht: An den aufkeimenden Gerüchten um einen festen Transfer oder eine Leihe war offenbar gar nichts dran. Wie der für gewöhnlich gut informierte "kicker" berichtet, hatte Tel nie Abschiedsgedanken. Laut dem Fachmagazin fühlt sich der Youngster beim Rekordmeister sehr wohl, was unter anderem dadurch bewiesen wird, dass Tel in den letzten anderthalb Jahren sehr gut Deutsch gelernt haben soll.

Zudem soll sich Tel mit dem Verein, der bayerischen Kultur und der Stadt "komplett identifizieren", heißt es weiter.

Kurzum: Eine mögliche Leihe zu einem anderen Klub oder gar ein fixer Wechsel soll für Tel nie in Frage gekommen sein, wie das Fachblatt erfahren hat. Entsprechende Spekulationen waren aufgekommen, nachdem Tel zu Saisonbeginn in Kurzeinsätzen immer wieder getroffen oder Tore vorgelegt hatte, aber dennoch nur selten länger auf dem Platz stehen durfte.

Unter anderem soll bis zuletzt Manchester United am Teenager gebaggert haben, wie der Transfer-Experte Fabrizio Romano kürzlich noch berichtete.

Mit der langfristigen Verlängerung und dem damit zusammenhängenden Bekenntnis dürfte nun - zumindest vorerst - Ruhe an der Säbener Straße in der Personalie Tel einkehren.

Tel ist "nächste Generation des FC Bayern

"Diese Vertragsverlängerung bedeutet mir sehr viel. Ich habe beim FC Bayern schon viel gelernt – auf und außerhalb des Platzes. München ist für mich und meine Familie ein Zuhause geworden, und auch die Fans sind sehr wichtig für mich", freute sich der Offensivmann bei seiner Verlängerung.

Der neue Sportchef Max Eberl sagte derweil über Tel: "Er ist ein wichtiger Baustein für die Zukunft dieser Mannschaft, mit ihm haben wir die nächste Generation des FC Bayern schon jetzt in unserem Kader."