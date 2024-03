Ballack zählt Kimmich an: "Zu wenig"

IMAGO/Jonathan Moscrop

Joshua Kimmich vom FC Bayern wird sich auch in der Nationalmannschaft mit einer neuen Rolle abfinden müssen

Ex-Nationalspieler und TV-Experte Michael Ballack hat deutliche Kritik an Joshua Kimmich geübt. Der 29-Jährige werde seinem Anspruch als Führungsspieler beim FC Bayern und in der deutschen Nationalmannschaft nicht gerecht.

Joshua Kimmich muss sich in dieser Saison immer wieder gegen Kritik von außen wehren. Nun zählt auch der ehemalige Münchner Michael Ballack den Allrounder des FC Bayern an - allerdings nicht wegen seiner sportlichen Leistungen.

Als der "DAZN"-Experte am Rande des Champions-League-Duells zwischen Real Madrid und RB Leipzig gefragt wurde, inwiefern die Rückkehr von Toni Kroos in die deutsche Nationalmannschaft die Hierarchie verändere, meinte Ballack: "Joshua ist für mich ein bisschen eine Personalie, die ich nicht verstehe. Ihn selber auch nicht, in einer doch schwierigen Zeit zuletzt, auch mal selber vor die Kameras zu treten und seinen Anspruch lauter kundzutun."

Ballack: Kimmich muss "nach außen hin" aktiver werden

Während Kroos laut Ballack direkt der "unangefochtene Leader" im DFB-Team sein werde, wird Kimmich etwa wie auch zuletzt beim FC Bayern vom Mittelfeld auf die rechte Abwehrseite beordert. Das hatte Bundestrainer Julian Nagelsmann jüngst angekündigt. Ballack legte nach: "Man muss nicht immer überragend spielen, um ein Führungsspieler zu sein und diesen Anspruch zu haben."

Diesen könne man "auch in der Persönlichkeitsfindung immer wieder mal artikulieren und da war er für mich zuletzt einfach zu ruhig, hat zu viel Diskussion auch über sich ergehen lassen". Der 47-Jährige erwarte dies "von ihm als Führungsspieler, egal, wo er dann zum Einsatz kommt".

Dass er in der Lage ist, ein solcher Führungsspieler zu sein, habe Joshua Kimmich "schon bei Bayern unter Beweis gestellt". Denn sei es wichtig, "auch nach außen hin" aktiver zu sein: "Die jüngeren Spieler brauchen solche Spieler, um sich an ihnen hochzuziehen und wie gesagt, da kam zuletzt ein bisschen wenig von ihm."

Die deutsche Nationalmannschaft testet wenige Monate vor der Heim-EM am 23. März zunächst gegen Frankreich, drei Tage später folgt ein Duell gegen die Niederlande.