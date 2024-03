Schalke verhandelt mit prominentem Hechelmann-Nachfolger

IMAGO/Tim Rehbein/RHR-FOTO

Wer rückt beim FC Schalke 04 an die Seite von Marc Wilmots (r.)?

Fußball-Zweitligist FC Schalke 04 hat am Mittwoch das nächste Personal-Beben in dieser so turbulenten Saison folgen lassen: Mit sofortiger Wirkung trennte sich Königsblau von seinem Technischen Direktor André Hechelmann. Doch S04 führt offenbar schon Gespräche mit einem prominenten Nachfolger.

Der FC Schalke 04 steht nach Angaben von "Sky" und "Bild" kurz nach dem überraschenden Aus von André Hechelmann bereits mit einem möglichen Nachfolger in Verhandlungen. Dabei soll es sich um Ben Manga handeln, der bei Eintracht Frankfurt bis Ende 2022 als Direktor Profifußball gearbeitet hatte.

Manga sei die Wunschlösung der Knappen, um den Posten des Technischen Direktors neu zu besetzen, heißt es. Schon vor einigen Jahren war er beim Revierklub gehandelt worden. Die Idee nun: Neben Sportdirektor und Frontmann Marc Wilmots soll Ben Manga künftig im Hintergrund den neuen Kader des FC Schalke 04 zusammenstellen.

"Bild" zufolge saß Manga beim jüngsten 3:1-Sieg gegen Tabellenführer FC St. Pauli sogar in der Arena auf Schalke. Sollte es zu einer schnellen Einigung kommen, deute dem Bericht zufolge derweil vieles darauf hin, dass die Trennung von André Hechelmann schon seit einiger Zeit geplant war.

Manga als Chefscout bei Eintracht Frankfurt erfolgreich

Hechelmann war im Sommer 2021 als Chefscout nach Gelsenkirchen gekommen und nach dem Abstieg im vergangenen Sommer Sportdirektor geworden. Angesichts der bislang völlig verkorksten Saison hatte es anschließend massiv Kritik an dessen Kaderzusammenstellung gegeben. Die Versetzung auf den Posten des Technischen Direktors nach der Wilmots-Verpflichtung kam vielen Beobachtern einer Degradierung gleich.

In welcher Position ein Nachfolger, zum Beispiel Ben Manga, künftig beim FC Schalke 04 angestellt ist, hatte der Zweitligist nach der Freistellung von André Hechelmann noch offen gelassen. "Unsere Haltung als Vorstand ist klar: Wir werden auf jeden Fall noch eine Person mit dazu nehmen, die uns mit ihrer Expertise und Überzeugung dabei helfen wird, unsere Ziele zu erreichen", sagte Schalkes Vorstandschef Matthias Tillmann in einer Mitteilung.

Ben Manga arbeitete zunächst als Scout bei Alemannia Aachen, TSG Hoffenheim und beim VfB Stuttgart, ehe er zwischen 2016 und 2021 als Chefscout bei Eintracht Frankfurt fungierte, wo er sich einen exzellenten Ruf erarbeitete. Anschließend übernahm er die Nachfolge von Bruno Hübner als Direktor Profifußball, sein eigentlich bis 2026 gültiger Vertrag wurde im November 2022 aber überraschend aufgelöst.

Es folgte eine kurze Anstellung als Technischer Direktor beim FC Watford, seit Oktober 2023 ist er ohne Anstellung im Fußballgeschäft.