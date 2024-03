Insider: Real plant kein "verrücktes" Davies-Angebot

IMAGO

Dem FC Bayern droht der Abgang von Alphonso Davies

Alphonso Davies will offenbar vom FC Bayern zu Real Madrid wechseln. Die europäischen Fußball-Schwergewichte müssten sich aber noch auf eine Ablösesumme für den Linksverteidiger verständigen - kein einfaches Unterfangen.

Wie Transfer-Experte Fabrizio Romano in seinem "Daily Briefing" berichtet, wird Real Madrid "keinen verrückten Betrag" für Davies bezahlen. Diese Botschaft sei aus dem direkten Vereinsumfeld zu vernehmen.

Die Königlichen wähnen sich offenbar in einer guten Verhandlungsposition. Demnach will Davies in die spanische Hauptstadt wechseln. "Sehr positive" Gespräche zwischen Real Madrid und der Spielerseite sollen der Grund hierfür sein.

Für den Primera-División-Tabellenführer steht wohl fest: Der in den Medien zuletzt kolportierte Betrag von 70 Millionen Euro wird wohl nicht an den FC Bayern überwiesen.

FC Bayern: Verwirrung um Davies-Wunschsumme

Ohnehin gibt es im Moment unterschiedliche Berichte darüber, wie viel Geld der deutsche Rekordmeister im Falle eines Davies-Verlaufs wirklich fordern würde. Laut "Sky" beträgt die Münchner Wunschsumme für den Linksverteidiger aktuell 50 bis 60 Millionen Euro.

Der TV-Sender widersprach kürzlich zudem Gerüchten aus Spanien, wonach Real Madrid bereits eine erste Offerte über 35 Millionen Euro abgegeben habe.

Davies besitzt beim FC Bayern noch einen Vertrag bis 2025. Der Kanadier war im Januar 2019 von den Vancouver Whitecaps an die Säbener Straße gewechselt.

Sportvorstand Max Eberl hatte im Rahmen seiner Vorstellung angekündigt, die Gespräche mit Davies' Berater fortführen zu wollen. Im Sommer steht eine Grundsatzentscheidung bevor: Verlängern oder verkaufen. "Spieler ablösefrei zu verlieren, möchte kein Klub", hob Eberl nämlich hervor. Ein klares Indiz dafür, dass der FC Bayern eine Entscheidung von Davies erwartet. Real Madrid wird genau hinschauen.