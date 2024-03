Verwirrung um Bayern-Angebot an Musiala

IMAGO/Jonathan Moscrop

Jamal Musiala zählt zu den absoluten Stammspielern beim FC Bayern

Auch rund um Jamal Musiala vom FC Bayern rankten sich zuletzt Wechselgerüchte. Aus England hieß es etwa, der DFB-Star habe ein Vertragsangebot der Münchner zur vorzeitigen Verlängerung abgelehnt. Doch es gibt es neue, anders lautende, Informationen.

Die Fans des FC Bayern müssen vorerst keinen Abschied von ihrem Publikumsliebling Jamal Musiala befürchten, so die Einschätzung von "Bild"-Reporter Tobias Altschäffl. Im Podcast "Stammplatz" äußerte er sich über die jüngsten Gerüchte aus England, Musiala habe ein Vertragsangebot des deutschen Rekordmeisters abgelehnt - was ein klares Indiz für einen möglichen Wechsel wäre.

Gespräche zwischen Musiala und dem FC Bayern über die Ausdehnung seines derzeit bis 2026 gültigen Vertrags wurden laut Altschäffl bislang noch gar nicht geführt. Der 21-Jährige habe somit logischerweise auch kein Angebot des Klubs abgelehnt.

England-Klubs bleiben an Jamal Musiala dran

Dass es im Saisonverlauf zu solchen Gesprächen kommt, sei derweil unwahrscheinlich. Erst im Sommer wolle man an der Säbener Straße entsprechende Schritte einleiten. Die Haltung des FC Bayern sei derweil klar: Jamal Musiala soll unbedingt langfristig gehalten werden.

Dies hatten die Münchner Bosse in den vergangenen Jahren immer wieder unmissverständlich zum Ausdruck gemacht. Der DFB-Hoffnungsträger zählt im Klub schon jetzt zu den absoluten Stammspielern, in der laufenden Bundesliga-Saison steht er bei sieben Toren und drei Vorlagen in 19 Einsätzen.

Dennoch dürfte das Interesse anderer Klubs, vor allem aus der englischen Premier League, so schnell nicht abreißen. Musialas Ausbildungsklub FC Chelsea soll bereits im vergangenen Sommer versucht haben, einen Transfer einzufädeln. Der "Sun" zufolge beobachten die Blues den Offensivspieler und die Entwicklung der Vertragsgespräche auch weiterhin ganz genau, angeblich liebäugle er sogar mit einer Rückkehr nach England. Auch Manchester City wird Interesse nachgesagt.