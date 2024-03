Ex-Trainer packt über Bellingham-Poker aus

IMAGO/Irina R. Hipolito

Jude Bellingham wechselte vom BVB zu Real Madrid

Drei Jahre lang schnürte Jude Bellingham seine Fußball-Schuhe für Borussia Dortmund. Vor seinem BVB-Wechsel wurde der zentrale Mittelfeldspieler auch von Manchester United umworben, wie Ole Gunnar Solskjær nun verraten hat.

"Damals war er 17 Jahre alt und der reifste 17-Jährige, den ich je getroffen habe - er hatte alles durchgeplant", verriet Solskjær bei "Stick to Football".

Bellingham stand zu diesem Zeitpunkt noch bei Birmingham City unter Vertrag. Laut Solskjær war der Mittelfeldmann bei Manchester United zu Besuch, um über eine potenzielle Zusammenarbeit zu sprechen. "Ich war dabei, Sir Alex Ferguson war dabei, Bryan Robson und Eric Cantona waren alle dabei, als er zum Verein kam", verriet der Norweger.

Solskjær weiter: "Wir haben alle mit ihm gesprochen. Er wusste aber, was er wollte, eine bestimmte Anzahl von Minuten in der ersten Mannschaft."

Am Ende zog es Bellingham mit 17 Jahren daher von Birmingham City zu Borussia Dortmund. Der BVB überwies damals rund 30 Millionen Euro für den Youngster. Ein stolzer Betrag, der sich aber voll auszahlen sollte. Bellingham schaffte bei den Schwarz-Gelben den großen Durchbruch, zählte während seiner drei Saisons in Westfalen zu den Leistungsträgern.

Der englische Nationalspieler zog im vergangenen Sommer schließlich zu Real Madrid weiter. Der BVB kassierte eine fixe Ablösesumme von rund 103 Millionen Euro.

Solskjær brachte Haaland bei Manchester United ins Spiel

Interessant: Mit Erling Haaland war auch ein anderer Ex-Dortmunder einst Thema bei Manchester United. Solskjær kannte den Angreifer aus ihrer gemeinsamen Zeit beim norwegischen Klub Molde FK.

Er habe Haaland während seiner Zeit als Interimstrainer von Manchester United intern empfohlen, bevor dieser sich bei RB Salzburg in die Notizbücher anderer Topklubs spielte, so Solskjær. Die Ausstiegsklausel habe damals 20 Millionen Euro betragen. Am Ende sicherte sich der BVB die Dienste des Torjägers, der sein Geld mittlerweile bei Manchester City verdient.