Tauziehen um Bayern-Youngster Pavlovic immer heißer

IMAGO

Aleksandar Pavlovic überzeugt beim FC Bayern

Aleksandar Pavlovic entwickelt sich beim FC Bayern zunehmend zum Stammspieler. Der steile Aufstieg des Youngster ist den Fußball-Verbänden aus Deutschland und Serbien nicht verborgen geblieben. Das Tauziehen wird immer heißer.

Der serbische Verband FSS teilte mit, am vergangenen Wochenende "intensive und konstruktive Gespräche" mit Pavlovic von dessen Eltern geführt zu haben. Eine Delegation unter der Leitung von Teamdirektor Stevan Stojanovic besuchte den Mittelfeldspieler des FC Bayern demzufolge in München.

Der 19-Jährige hat sich beim deutschen Rekordmeister in dieser Saison in das Rampenlicht gespielt. So kommt Pavlovic unter Cheftrainer Thomas Tuchel inzwischen regelmäßig in der Startelf zum Einsatz. Der Sechser überzeugte zuletzt im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League gegen Lazio Rom (3:0). sport.de verteilte für den Auftritt die Note 2,0.

Der serbische Fußball-Verband habe Pavlovic den Plan aufgezeigt, ihn für die Länderspiele im März gegen Russland und Zypern zu nominieren. Pavlovic will sich aber wohl erst nach der Europameisterschaft im Sommer festlegen.

"Wir haben dafür absolutes Verständnis", erklärte Teamdirektor Stojanovic: "Wir werden in Kontakt bleiben (...) und hoffen, dass er ab Herbst das Trikot Serbiens tragen wird."

FC Bayern: Pavlovic wohl vor U21-Berufung

Der DFB dürfte diese Worte höchst aufmerksam zur Kenntnis nehmen. Laut "Sky" plant Bundestrainer Julian Nagelsmann keine Berufung von Pavlovic für die anstehenden Duelle mit Frankreich (23. März) und der Niederlande (26. März). Der 36-Jährige habe das Bayern-Juwel allerdings im Blick, heißt es.

Stattdessen winkt dem Münchner Eigengewächs die erstmalige Berufung in die U21-Auswahl des DFB, obwohl er eigentlich noch für die U20 spielberechtigt wäre. Noch in dieser Woche soll er die Einladung für die EM-Qualifikationsspiele gegen Kosovo und Israel erhalten.