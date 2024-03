De Bruyne wegen Guardiola nicht zum FC Bayern?

IMAGO/Richard Lee/Shutterstock

Statt beim FC Bayern arbeiten Pep Guardiola und Kevin De Bruyne bei Manchester City zusammen

Kevin De Bruyne ist eines der Gesichter von Manchester City. Der belgische Offensivstar befand sich einst wohl auch im Blickfeld des FC Bayern. Laut Ex-Teamkollege Fernandinho winkte Münchens damaliger Coach Pep Guardiola jedoch ab.

Kevin De Bruyne feierte einst in der Fußball-Bundesliga seinen Durchbruch. Nach einer Leihe vom FC Chelsea zu Werder Bremen wechselte der Mittelfeldmann im Januar 2014 schließlich fest zum VfL Wolfsburg, wo er sich in den Fokus der internationalen Topklubs spielte.

Der FC Bayern soll ebenfalls an De Bruyne interessiert gewesen sein. Fernandinho zufolge gab Pep Guardiola, zwischen 2013 und 2016 Cheftrainer an der Säbener Straße, aber kein grünes Licht.

"Er [Pep Guardiola] war bei Bayern und [Kevin] De Bruyne war bei Wolfsburg. Die Scouting-Abteilung der Bayern sagt: 'Wir schauen uns diesen Jungen an, was hältst du davon , ihn zu uns zu holen?' Und Pep sagt: 'Nein, nein, nein, ich will ihn nicht, ich glaube nicht, dass er in unser Team passt.'", wird der Brasilianer von "The Sun" aus dem Podcast "Denilson Show" zitiert.

"Der Kerl wusste, dass er zu City gehen würde ..."

Fernandinho ging demnach sogar noch einen Schritt weiter: "Ein Jahr vergeht, De Bruyne geht zu ManCity. Ein weiteres Jahr vergeht, Guardiola kommt zu City. Haben Sie das verstanden? Der Kerl wusste, dass er zu City gehen würde und schickte De Bruyne vor." Ob der ehemalige Kapitän von Manchester City mit seiner Theorie Recht hat, ist nicht bekannt.

De Bruyne wechselte 2015 vom VfL Wolfsburg zu den Skyblues, wo er bis 2022 an der Seite von Fernandinho spielte. Der 32-Jährige hat bei Manchester City noch immer eine tragende Rolle inne.

Nachdem der Belgier während der Hinrunde lange aufgrund einer Oberschenkelverletzung passen musste, glänzte er zuletzt wieder unter der Regie von Guardiola. De Bruyne gilt beim englischen Meister längst als Klub-Ikone.