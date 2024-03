FC Bayern beobachtet offenbar Oranje-Star

IMAGO/Joris Verwijst

Der FC Bayern beschäftigt sich offenbar mit Quilindschy Hartman

Der FC Bayern blickt im Rahmen der Kaderplanung wohl in Richtung Eredivisie. Ein niederländische Nationalspieler soll das Münchner Interesse geweckt haben.

Wie Transfer-Journalist Ekrem Konur berichtet, beobachtet der FC Bayern die Situation von Quilindschy Hartman. Der Linksverteidiger steht bis 2026 bei Feyenoord unter Vertrag.

Hartman gehört beim niederländischen Meister zum unangefochtenen Stammpersonal, kommt in der laufenden Saison bereits auf 35 Pflichtspiele.

Laut Konur wird der 22-Jährige deshalb auch in der Premier League sowie in der Serie A gehandelt. Der FC Bayern soll auch einen Blick auf den vierfachen niederländischen Nationalspieler geworfen haben. Nähere Details nennt der Journalist aber nicht.

FC Bayern: Bewegung auf der Linksverteidiger-Position?

Alphonso Davies und Raphael Guerreiro stehen den Münchner momentan auf der linken Abwehrseite zur Verfügung. Erstgenannter liebäugelt übereinstimmenden Medienberichten zufolge aber mit einem Wechsel zu Real Madrid. Sollte sich Davies (Vertrag bis 2025) im Sommer tatsächlich in Richtung Spanien verabschieden, müsste Ersatz her. Wäre Hartman dann ein konkretes Thema an der Säbener Straße?

Der Oranje-Profi ist bei Feyenoord ein echtes Eigengewächs, wechselte bereits 2010 nach Rotterdam. In der vergangenen Saison feierte er mit dem Traditionsklub die Meisterschaft in der Eredivisie.

Debüt in der niederländischen Nationalmannschaft

Im vergangenen Oktober gab Hartman im EM-Qualifikationsspiel gegen Frankreich unter Bondscoach Ronald Koeman sein Debüt für die Elftal. Bei der 1:2-Pleite erzielte der Außenverteidiger das einzige Tor der Niederländer. Es folgten weitere Einsätze gegen Griechenland (1:0), Irland (1:0) sowie Gibraltar (6:0).

Macht Hartman so weiter, dürfte er es in den Oranje-Kader für die Fußball-Europameisterschaft 2024 in Deutschland schaffen.