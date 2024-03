Bayern-Abschied? Davies-Berater lässt aufhorchen

IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Verlässt Alphonso Davies den FC Bayern?

Die Zukunft von Alphonso Davies beim FC Bayern ist weiterhin unklar. Der Berater des Kanadiers gab nun ein Update.

"Es gibt mit keinem Verein eine Vereinbarung oder etwas Konkretes", wird Nedal Huoseh vom Transferexperten Fabrizio Romano zitiert. Der Fokus von Davies liege derzeit nur auf dem FC Bayern.

Der Agent ließ aber dennoch durchblicken, dass man sich mit einem Abschied aus München beschäftigt: "Wir werden in den nächsten Monaten alle Optionen für die Zukunft prüfen."

Davies' Arbeitspapier beim FC Bayern ist noch bis 2025 datiert. In ein letztes Vertragsjahr wollen die Verantwortlichen des FC Bayern nicht gehen. Auf eine Vertragsverlängerung konnten sich beide Parteien noch nicht einigen. Angeblich fordert der Spieler rund 20 Millionen Euro pro Jahr - offenbar zu viel für den deutschen Rekordmeister.

Real Madrid in guter Verhandlungsposition?

Gerade Real Madrid wird immer wieder mit einer Verpflichtung des Außenverteidigers in Verbindung gebracht.

Laut Romano wollen die Königlichen allerdings "keinen verrückten Betrag" für Davies bezahlen. Diese Botschaft sei aus dem direkten Vereinsumfeld zu vernehmen.

Die Königlichen wähnen sich offenbar in einer guten Verhandlungsposition. Demnach will Davies in die spanische Hauptstadt wechseln. "Sehr positive" Gespräche zwischen Real Madrid und der Spielerseite sollen der Grund hierfür sein.

Für den Primera-División-Tabellenführer steht wohl fest: Der in den Medien zuletzt kolportierte Betrag von 70 Millionen Euro wird wohl nicht an den FC Bayern überwiesen.

Max Eberl will die Causa Alphonso Davies selbst in die Hand nehmen, wie der neue Sportvorstand des FC Bayernbei seiner Vorstellung durchblicken ließ. Das Ziel: Der 50-Jährige will schnell Klarheit über die Situation des Linksverteidigers.

Bayern Münchens Vorstandsvorsitzender Jan-Christian Dreesen sowie Sportdirektor Christoph Freund standen bereits mit dem Berater des 23-Jährigen im Austausch, wie Max Eberl verriet: "Ich werde versuchen, das Gespräch fortzuführen."

Zugleich stellte er klar, dass für den FC Bayern im Grunde nur zwei Szenarien denkbar sind: Entweder verlängert Davies seinen Vertrag an der Säbener Straße vorzeitig oder es kommt zu einer Trennung im Sommer. "Spieler ablösefrei zu verlieren, möchte kein Klub", hob Eberl hervor.